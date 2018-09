Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). De aquí en más, el organismo multilateral de crédito, aunque oficialmente lo nieguen, se hace cargo del timón de la economía argentina. Deberán cumplirse una serie de condiciones para el nuevo desembolso de este préstamo que todos, sin excepción, "deberemos" pagar por los siglos de los siglos. Ahora se espera la firma del Pacto Fiscal para que el presupuesto del año venidero pueda aprobarse en el Parlamento.

Este asunto se hace más peliagudo porque algunos gobernadores se niegan a estampar su firma. Por eso el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, todos los días recibe a delegados provinciales o vuela por el país para pedir que le den una mano al gobierno con el ejercicio fiscal. Mientras tanto, lean bien: aumenta todo. El dólar vuela hacia los 44 pesos estipulados o "lo que venga"; la inflación no para; los incrementos de precios y servicios no cesan de golpear el bolsillo de la gente en todos sus niveles; el consumo se achica cada vez más; el riesgo país aumenta paulatinamente y las inversiones no llegan. Y dejamos para el final del primer bloque algo que da terror: la pobreza. Eso de "pobreza cero" quedó para otros tiempos. Aumentó oficialmente a más del 27 por ciento (no oficial, 30 por ciento). Suba de salarios, olvídense; tiempo de alivio, ninguno. El propio Presidente dijo que "pobreza habrá más en los próximos meses". Sin embargo en los Estados Unidos se postuló para la reelección y hace algunas horas, en una reunión de Cambiemos, apostó por un nuevo mandato. Hay más detalles de todo lo que usted quiere saber en la continuidad de Intimidades.

Tiempo tormentoso

Una vez más la tormenta azota a la Argentina. Es imparable y da terror. No tiene nada que ver con el clima. Hay que resistir. Cuánto durará, nadie lo sabe. No hay forma de parar los aumentos de servicios. Más del 30% el gas y más del 25% en los peajes. No se mencionan los otros que vienen. Tampoco se menciona cómo se va a parar la desocupación que avanza a pasos agigantados. En Olivos el viernes y ayer se produjeron reuniones convocadas "urgente" por el número uno. Nos cuentan que ese rostro sonriente de Macri se desdibuja cuando le muestran los números. Los encuentros continuarán mañana en gobierno y después otros reservados en Olivos.

Un dato

En este espacio de intimidades "y algo más", vamos con esto último. Se mira de reojo las reuniones de cuatro peronistas de nueva generación que se sacaron una foto para demostrar que están unidos: Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Sergio Massa. Los cuatro quieren fundar un espacio político justicialista con este nombre: Alternativa Nacional. Los cuatro están convencidos de que alguno de ellos será candidato a presidente y ganará nuevamente el peronismo. No quieren saber nada con los K y señalaron que rechazan cualquier intervención de la ex presidenta. Ahora comienza el tiempo de cómo se va a desarrollar esta aventura política. De pronto salió alguien que mucho sabe de esto, no sólo en la política sino en lo sindical. Cuando Crónica HD en el espacio de "Intimidades" le preguntó qué opinaba, dijo: "Muy bien. Pero necesitan el apoyo de los trabajadores. Después hablamos". Además dijo algo que no sorprendió pero que quedó boyando: "Un hombre del sindicalismo también puede ser candidato a presidente". ¿Quién lo expresó? Hugo Moyano, un líder gremial dentro de un poderoso sector como son los camioneros. Y apreció contundente: "Si quieren postularse para presidente dentro del peronismo doctrinario, deben apoyarse en los trabajadores". Agarrate Catalina.

Siete para empezar

Como dice el tango, "la lucha es cruel y es mucha". Así se siente Frigerio en el intento de convencer a los gobernadores de firmar el Pacto Fiscal. Ahora faltan siete: Gerardo Zamora, Juan Manzur, Gildo Insfrán, Mariano Arcioni, Alicia Kirchner, Miguel Lifschitz y Rosana Bertone. Esperan que esta semana vayan a la Rosada; si no van, don Rogelio irá a cada una de esas provincias. Se juega entero para que estampen la firma y de allí en más el Presupuesto va al Congreso. Después que "Dios nos ayude", dicen en la cercanía de presidencia. Hay dos que dijeron rotundamente "no": Alberto Rodríguez Saá y Carlos Verna. Lo que pasa es que los muchachos del interior no quieren más ajustes y sí que les devuelvan plata que se guardó la Nación. Aguante, ministro.

"No los voy a abandonar"

Cada presidente tiene su "marca" en el lenguaje. Uno, que hace 70 años está en la Rosada, recuerda ciertos conceptos que son adecuados, a veces, y otros que se van del límite normal o caen en el olvido, aunque se los saca a flote en cualquier momento. En este bloque de Breves y Sabrosas, contamos:

A) "No los voy a abandonar, voy a seguir con ustedes". Lo expresó directo y sin vueltas Mauricio Macri ante su gente de Cambiemos reiterando su deseo de reelección. ¿Se acuerdan cuando Carlos Menem dijo: "No los voy a defraudar"? Juzgue, señor lector.

B) Hablando del número uno: hubo comentarios diversos, porque en una maniobra extraña hizo descender el helicóptero para ir a buscar a su hija al colegio. No fueron muy favorables, pero surgió el tema de la inseguridad y de allí ese operativo. En fin.

C) Dos noticias positivas: el gobierno hará el año próximo obras de infraestructura para el transporte por valor de 180.000 millones de pesos. La otra: marcado aumento de las exportaciones de carne en volumen y facturación. Supera los 1.200 millones de dólares que ingresaron al peculio del país. Lo anunció el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere.

D) En recientes reuniones del gabinete económico se analizó en detalle las entrevistas mantenidas por el Presidente con inversores en los Estados Unidos. Informó pormenorizadamente el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Dicen que los poderosos escucharon y por allí surgió un comentario, casi generalizado, expresando el propósito de radicar plata en la Argentina, "pero siempre que gane alguien que no se dedique al populismo", por lo cual se mencionó a la ex presidenta. Alguien, según el rumor añadido, dijo: "Hay que esperar las elecciones del año que viene". ¿Será cierto esto? Porque falta muchísimo para eso y hasta ahora no vino una sola inversión a pesar de que el gobierno señala lo contrario.

E) El Presidente y un momento de calma en la agitada política. Le preguntó a Daniel Angelici, que conduce a Boca Juniors, "si los jugadores están dormidos". Comentan que hubo una respuesta a medias. Nuestro próximo encuentro con los queridos lectores, el próximo domingo y, como siempre, el viernes a partir de las 22 en Crónica HD. Un deseo grande: que Dios nos ayude. Chau.