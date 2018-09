El secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, señaló que el gobierno debe dejar de pensar en "la reelección" de Mauricio Macri para dedicarse a buscar soluciones para "la dramática" situación de los trabajadores.



"El Gobierno debe dejar de pensar en la reelección del año que viene. Toda su concentración está puesta en si es reelecto o no y tendría que estar buscando soluciones y generando políticas activas para contener las realidades más dramáticas", indicó Rodríguez.



"Nosotros no tenemos ninguna aspiración electoralista, todos los dirigentes que hoy conformamos la CGT buscamos que haya diálogo social pero en serio, donde se busque una mesa de consenso", destacó el sindicalista en declaraciones formuladas esta mañana a radio La 990.



Rodríguez relató que desde la CGT se intentó, en reiteradas oportunidades, mantener un diálogo con el gobierno para buscar contener las situaciones más acuciantes, pero "el gobierno reaccionó a esta realidad".



"Me parece muy bien que defendamos el déficit cero pero tiene que se a partir del déficit cero de la realidad social. Hay situaciones muy complejas, mucha gente sin trabajo o con trabajo informal que pierde poder adquisitivo", analizó.



"Lamentablemente siempre en Argentina se ha regulado la recesión con despidos y suspensiones, por eso hay que buscar que el poder adquisitivo no se caiga y se declare la emergencia alimentaria", añadió.



Sobre el paro nacional que convocó la CGT, Rodríguez manifestó que espera un acatamiento absoluto.



"La institución que marca la situación de confrontación es la CGT por eso hoy para todo el mundo, hoy no hay nada. No solamente habrá un parate absoluto de las realidades laborales sino que se van a adherir pequeños comercios", expresó.