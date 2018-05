El referente radicalelogió a la líder de la Coalición Cívica-ARI,, por sus críticas en público al gobierno y afirmó que Cambiemos “necesita eso” para no ser “disciplinados como el kirchnerismo”, a la vez que advirtió que “el PRO se equivoca si se siente dueño” de la coalición gobernante.“El PRO se equivoca si se siente dueño de Cambiemos , que tiene un activo importante que es la representación de la sociedad. ¿Qué sociedad representa Cambiemos ? Esa franja no la representa sólo el PRO, ni sólo la UCR , tampoco la Coalición Cívica, pero sí representamos a la sociedad en conjunto”, sostuvo el ex senador por Mendoza.