El chofer Oscar Centeno aceptó ser "imputado colaborador" en la causa por posibles coimas en la obra pública y prestará declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli.



Centeno fue chofer del ex funcionario Rorberto Baratta, era el primero de los detenidos en la causa que esta al mando del juez federal Claudio Bonadio y se presume que es el autor de los "cuadernos de la corrupción K".



Por otro lado, fueron trasladados ex funcionarios y empresarios a los tribunales de Comodoro Py en donde se los interrogará sobre el escándalo de los bolsos con dinero como pagos ilegales durante el kirchnerismo.



Fueron trasladados Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Federal; Javier Sánchez Caballero, ex Ceo de IECSA; Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería; Hugo Larraburu, Excoordinador Técnico de la Jefatura de Gabinete; Walter Fagyas, expresidente de ENARSA; Claudio Glazman, Director de Sociedad Latinoamericana Inversiones; Armando Loson, Presidente del Grupo Albanesi; Jorge Neira, de Electroingeniería; Enrique Llorens, exsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación; Nelson Lazarte, exsecretario de Barata; y Carlos Mundín, presidente de BTU.



La causa iniciada a principios de este año está bajo secreto de sumario y los detenidos están incomunicados y el cuarto piso donde Bonadio tiene su juzgado está completamente bloqueado.