La llegada del economista Javier Milei al Congreso de la Nación pronosticaba una serie de eventos posibles que comenzaron a verse en el recinto, ya que su pasión por la política y sus discursos en la campaña electoral, lo posicionaron como una ficha interesante cuando llegue el momento de los debates y en la madrugada de este viernes, se vió esta versión.

En plena discusión por el Presupuesto 2022 y con varios horas de intenso debate en la Cámara entre los distintos bloques, la figura del diputado nacional por Buenos Aires, Milei se acrecentó en el Congreso.

Es que cuando le llegó el turno de dar a conocer su voto a favor o en contra del proyecto, el líder de Libertad Avanza, se mostró enérgico y en sus casi 10 minutos de duración que tuvo su explicación, el funcionario sostuvo que "es una montaña de inconcistencias y más allá de ser absolutamente invotable, es una falta de respeto para todos los argentinos y es el camino a una nueva crisis. Lo primero que quiero decir desde el punto de vista técnico de estas falencias es que un presupuesto es una proyección y parte de un conjunto de datos de inicio. El ministro Guzmán (Sergio) trajo datos viejos, por lo tanto este presupuesto es un gigante de pies de barro metiéndose en la laguna y se va a caer".

Milei agregó que "este presupuesto tal como señaló el diputado Tetaz (Martín) o el diputado Laspina (Luciano), está construído sobre bases falsa de precios, cuando uno tiene una brecha cambiaria del 100% el tipo de cambio ese es una mentira, cuando ustedes miran la inflación venimos viajando arriba del 50%, por lo tanto, todo el mecanismo que hace al funcionamiento y al comportamiento de los agentes está todo mal, por lo tanto, esas proyecciones de consumo, de inversiones, de importaciones y exportaciones, donde son absolutamente no realizables pero no se quedan ahí, porque dicen que van a bajar la inflación y cómo van a bajar la inflación, con un acuerdo de precios y salarios, le voy a decir algo en término de teoría económica, esto es un espanto".

A medida que su palabra avanzaba, su pasión le fue ganando terreno pero su voz lo fue dejando de a poco: "No se quedan ahí las inconsistencias siguen por todos lados, los datos son viejos, tienen tres meses, hoy supuestamente la economía se expande al 10%, el auténtico rebote del gato muerto le decimos los economistas, pero al margen de eso que es lo importante, este presupuesto que envían tiene un 4% de expansion del PBI, sin embargo, el solo arrastre estadistico de lo que está pasando genera el 4%, y eso implica que todo ese 4% dadas la estimaciones empíricas ingreso del empleo es imposible que los salarios reales crezcan porque con ese contexto no habría mayor demanda de trabajo en un lugar donde la poblacion crece, por lo tanto, el supuesto de que los salarios reales van a ganar a la inflación y van a ser positivos en 4% está mal", argumentó el diputado.

Enojado y con un tono de ironía, Milei agregó que "otra inconsistencia tiene que ver con la evolución de los precios, el tipo de cambio, acaso hay alguien que cree que el tipo de cambio puede ser 131 cuando hoy esta 200 en el paralelo, si fuera así, les pido que me los vendan todos los dólares que tengo y todos los que hay, y yo se los pago de acá a un año con la tasa de interes que paga el Banco Central, ¿quién me los va a vender?. No me los va a vender nadie porque eso no es un precio de mercado y eso es un monton de desequilibrio, y cuánto es la tasa de interés si ustedes consideran que el Riesgo País es de 2000 puntos basicos, o sea una tasa por arriba del 20%, con inflación del 50%. La tasa de arbitraje en Argentina seria el 80% hoy el Banco Central la controla en un 40, ahí tiene otra gran muestra de la incosistencia, inconsistencia en la inflación en actividad en empleo, salario real, tipo de cambio con la tasa, esto es un desastre, esto no lo pasa ni siquiera un alumno básico de macroeconomía, esto es un escándalo".