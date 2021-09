@flopa01

"La salida está ahí nomás", repitió el presidente Alberto Fernández el último bimestre. Se refería a la pandemia del coronavirus pero también, por elevación, a mejorar la expectativa del bolsillo de los trabajadores. Tras varias semanas de una campaña electoral inmersa en el "dijo y quiso decir", en el disfrute sexual y otras hierbas, el gobierno hace foco en dos documentos que circulan por los despachos de Casa Rosada y que muestran cifras que sugieren un sendero de reactivación económica a las que accedió Cronica.com.ar. ¿De qué hablan puertas adentro de Casa de Gobierno? ¿Alcanzará para ganar la elección legislativa?

El repaso arrancó ayer en la reunión de gabinete económico. Con el avance de la vacunación contra el coronavirus, habría pasado el momento sanitario "más duro" y comienzan a asomar datos alentadores en la actividad productiva. En el encuentro se analizaron dos "papers" que el Presidente y sus funcionarios tienen sobre sus escritorios con estadísticas sobre la industria y el accesos al financiamiento para diferentes sectores, en especial las pymes. "Que hablen las cifras", es el consenso para la transmitir la gestión de los últimos dos años en la campaña del Frente de Todos.

Así lo harán en los días que quedan para las PASO que se realizarán el próximo domingo 12 de septiembre y para las generales de noviembre cuando se definirá cómo quedará integrado el Congreso Nacional. El objetivo que más preocupa en el oficialismo es si ese parte de gestión, en contraposición con los resultados de Juntos por el Cambio en 2019, permite sumar ahora las bancas suficientes para alcanzar el quórum en el recinto de Diputados, donde hoy necesita acuerdos previos para sentarse a debatir proyectos de ley que, según prometen los precandidatos, tratan de ambiciosas reformas.

Con ambos documentos bajo el brazo que muestran una mejora en comparación con el último año de gestión de Mauricio Macri, los funcionarios y el Presidente recorrerán distintos puntos del país. Fernández visitará hoy Chaco por el Día de la Industria. El último fin de semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero anduvo por la localidad bonaerense de San Isidro; el ministro de Economía, Martín Guzmán, aterrizó en Mendoza.

Transmitir los datos de gestión que muestran la incipiente reactivación económica y trazar un horizonte de bienestar, será la meta. Acompañarán índices alentadores como el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que ayer mejoró el pronóstico para la Argentina al proyectar que la economía crecería 7,5% en 2021 y 2,7% en 2022, por sobre el promedio de la región.

En paralelo, el gabinete económico ultima detalles para el Presupuesto 2022 que espera presentar en pocos días y que será la guía para el próximo año, el primero que el Frente de Todos afrontaría sin las urgencias de la pandemia del coronavirus.

En el Día de la Industria, el Gobierno destaca inversiones y recuperación

Alberto Fernández visita hoy Chaco en el marco del Día de la Industria.

Sobre el escritorio del Presidente hay un dato alentador, desde el inicio de la gestión del Frente de Todos, hubo 900 nuevas inversiones por USD 34 mil millones. Cerca de la mitad fueron empresas extranjeras, y la otra mitad, grandes, pequeñas y medianas empresas nacionales. A partir de esa inversión productiva, el empleo del sector industrial lleva más de 12 meses consecutivos de crecimiento.

Alberto Fernández estará hoy en Chaco para participar del día de la Industria con empresarios del Norte Grande. Brindará allí un panorma general de la actividad económica, que creció 2,5% en junio respecto de mayo, y 10,8% respecto del 2020. En el primer semestre la recuperación fue de 9,7%.

Podrá mencionar que la industria se recuperó con fuerza en junio: creció 10,5% contra el mes previo. Y la utilización de la capacidad instalada de la industria subió al 64,9% en junio, alcanzó el máximo nivel desde el mismo mes de 2018.

Los números tienen base en el despliegue de medidas que se aplicaron durante la pandemia. Como la estrategia de sostener los salarios de los trabajadores, a través de programas como el de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y Repro I y II, la gran mayoría de estos últimos destinados sobre todo a los rubros de gastronomía y turismo.

Además, el Frente de Todos tiene para destacar que durante el gobierno de Juntos por el Cambio, las pymes se financiaban con tasas del 80% mientras que en el 2021 lo hacen con tasas que rondan entre el 18 y 30%. En 2018 y 2019 se otorgaron 4.400 créditos a PyMEs, mientras que en los primeros dos de Fernández, se otorgaron más de 94 mil créditos.

El Presidente recorrerá hoy la empresa metalúrgica familiar Palacios Hermanos ubicada en Chaco, que produce estructuras metálicas y aberturas para la industria de la construcción, y que planea duplicar la cantidad de puestos de trabajo para el 2022. Destacará que la actividad manufacturera en julio creció 3,9% por encima del mismo mes de 2019 y un 5,2% por encima del promedio de aquel año.

Hay una mejora pero en el gabinete saben que la evolución fue dispar entre sectores: de 14 ramas, 7 incrementaron su consumo de energía desestacionalizado frente a junio (entre ellos, textiles, metalmecánica o minerales no metálicos), y las otras 7 lo redujeron (destacándose automotriz, químicos o caucho y plástico). El sector automotriz en julio produjo 31.935 unidades, lo que representa un 47,5% más que dos años atrás.

Esa evolución que aún no llega a todos los ámbitos productivos y, por ende, a todos los trabajadores, se afronta desde el gobierno con programas de empleo para jóvenes como Te Sumo, pero también con inyecciones directas como los créditos a tasa cero para monotributistas. Pesará en las cuentas futuras los incentivos al Turismo con el programa PreViaje y los nuevos planes Ahora de cuotas sin interés para incentivar el consumo interno.

Meses atrás, la señal más clara hacia los trabajadores, con miras a dar vuelta la página, fue el empuje de Casa Rosada a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores que para 2019 acumulaba un 20% de deterioro promedio. Reconocer los índices inflacionarios y la necesidad de reabrir las paritarias para reconstruir un piso entre 40% y 45% de aumento anual. Los funcionarios nacionales insisten hace rato: "los salarios este año le ganarán a los precios". El apoyo al sector productivo que tomará protagonismo en los próximos días de campaña es crucial para mostrar las cifras pero hay un consenso histórico sobre el estado de bienestar del pueblo y se traduce, en gran parte, en la capacidad del salario.

La precandidata a diputada nacional que encabeza la lista del oficialismo por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, fue precisa en el mensaje, casi sin buscarlo. Ocurre que el ritmo vertiginoso de la comunicación puede pesar más en las urnas que el mejor dato económico durante la campaña. Habló del disfrute sexual: "Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Es parte importante de la vida el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos. Con el peronismo se garcha más". No fue casual, que la oposición saliera rápidamente a cruzar esa declaración que hace eco discursivo en otro goce, el de los bolsillos. Habrá que ver si entre datos duros y metáforas alcanza para convencer al electorado de que lo que viene es "la vida que queremos".

