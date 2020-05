Por Roberto Di Sandro

rdisandro@cronica.com.ar

La unidad de todos

El gobierno nacional comienza a poner en práctica una idea de distintos sectores, que tienda a unificar criterios sobre la deuda externa y los bonistas. Envió un amplio texto a todos los sectores del quehacer nacional y en especial a los centros económicos “de todos los colores políticos” para estructurar un plan “uniforme y de coincidencias consensuadas” para negociar el futuro de las deudas.

El trabajo fue enviado a cada una de esas áreas de la sociedad y ya está teniendo respuestas de economistas de diferentes pensamientos como así de la mayoría de las instituciones que constituyen todas las actividades que construyen el país. La nota entregada hace muy pocos días por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sustenta una frase clave: “Consenso para la unidad de todos en esta difícil situación que atraviesa el país”.

Esta necesidad fue cristalizada en Olivos mientras, en otro espacio de la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández redactor de conceptos sustanciales del escrito, sigue segundo a segundo la evolución del coronavirus en todo el país. Allí -hay información en otras páginas de “Crónica” y bien amplia- el jefe de Esta- do insiste: “Seguirá la cuarentena todo lo que sea necesario y ‘día a día’ se verá si puede haber flexibilización o no, y remató: “Primero está la vida”. En medio de permanentes consultas, personales, tele- fónicas y por videoconferencia, la máxima figura del país no se calló ante un grupo de empresarios que en ese momento dialogaba con el equipo económico: “Hay que poner punto final a los aumentos de precios. No puede ser que jornada tras jornada se remarquen. No se justifica”.

Surgirán medidas de un momento a otro que tienen mu- cho que ver con “castigos duros a ciertas actividades”. Justamente, en la edición de la víspera de “Crónica”, nuestro compañero Javier Carrodani alude con claridad a este panorama, en un artículo de opinión que lleva como título: “El afán de lucro en tiempos de pandemia”. Los vivos, sin duda, juegan no sólo con el bolsillo de la gente, sino también con la salud. Ya no hay más hilo que cortar.

En próximos bloques encontrará muchas novedades. El Presidente resolvió permanecer en Olivos y hablar con todo el mundo. Como sea, a través de videoconferencia o personalmente. Ahora se pone el barbijo por primera vez siguiendo sugerencias de un opositor: el in- tendente de Vicente López, Jorge Macri. Le aceptó acomodarse el tapaboca para ir a un hospital. Alberto se instaló en Olivos, pero en Casa Rosada tiene a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Por allí pasa mucha gente de todos los sectores. Justamente un gabinete “chico” de temas socio-económicos definió el lanzamiento de inspectores en todos los lugares de ventas. Especialmente en los supermercados chinos, donde la coma de aumentos se corre casi permanentemente. No le hacen caso a nadie. Otros de los temas que abordan tiene mucho que ver con los momentos de distracción de la gente: la televisión.

Hay quejas que llegaron hasta la Casa Rosada donde se denuncia que “siguen cobrándose facturas por los partidos de fútbol que no se difunden porque no se juegan”. Un grupo de personas se acercó hace algunos días hasta Balcarce 50 para reclamar, y dejó una protesta. Tienen razón. Dicen que el rigor comenzará a observarse “ante la calentura del Presidente”. Así se mencionó el ánimo de ese momento de Alberto Ángel Fernández.

“A la lucha, señora”

Si escucha todas las versiones que aparecen en las redes sociales, se vuelve loco. También las que surgen de boca de distintos sectores “hablados”. Algunos pueden, otros no. Sin embargo, este es cierto porque lo captamos de buena fuente: dicen que el Presidente decayó porque juega al “ni”: dice una cosa frente a algunos y después hace otra. La fuente fue contundente: “El gobierno no está a favor de los jueces. El gobierno espera las decisiones, pero luego hará un análisis a través de donde corresponda”, comentan.

Pero además surgió algo contundente: “Estamos tratando de que esta pesadilla se termine y todos debe- mos ayudar. Parece que algunos sólo quieren desestabilizar”. La frase sí es del presidente de la Nación, expuesta en rueda de amigos que incluye a algunos de sectores no oficialistas.

Desde otro ángulo de la información, se expresa la satisfacción gubernamental por el ingreso de Fernanda Raverta, la nueva titular de la Administración Nacional de Seguridad So- cial (Anses). “A la lucha, señora”, le dijo el número uno, al recibirla en Olivos. Horas antes, Cafiero lo llamó al anterior jefe, Alejandro Vanoli, y con mucha gentileza le dio el “olivo” en nombre del Presidente. Claro que previamente, parece, el cambio de opiniones no fue muy “sutil” que digamos.

“Ya fue”, dijo Cafiero. Atención: “Crónica” está en condiciones de revelar que existe un plan de aumentos para los jubilados, “ante la imparable sucesión de incrementos que hay en todos lados”. No sólo los 10.000 pesos, que ahora se estiraron unos meses más, sino “alzas mensuales o bimestrales”. Hay una propuesta de ahora para eso. Otra presentación de un núcleo de un sector popular: una “recaudación patriótica”.

¿De qué manera? Restar a cada persona que tiene un trabajo efectivo cincuenta pesos por mes y a los que perciben sueldos mayores a los cien mil pesos, “cien pesos por mes”, para destinarlos a los que no tienen trabajo. Todo hasta tanto se equilibre la situación económica. No se excluye ningún retiro a los jubilados.

La regulación debe estar a cargo del Estad,; de una co- misión integrada por representan- tes del Congreso, de la CGT, de los empresarios, para “que se cumpla estrictamente”. “Todo controlado”, dice el grupo que presentó un escrito que no sólo llegó a la Rosa- da, sino a todos los ministerios y demás organizaciones institucionalizadas.

Hay más trascendidos y versiones que se ajustan al mo- mento que atravesamos. Una pro- puesta alude a la necesidad de sus- pender las cuotas que millones de trabajadores y empleados tienen comprometidas con diferentes empresas de préstamo o bancos oficiales y privados. Una voz muy cercana al ministro de Economía mencionó algo “por sólo seis me- ses, hasta tanto pueda vislumbrar- se un alivio en la situación social”. Otra voz remarcó -y sin duda es la realidad- que “un gobierno debe generar trabajo creando fuentes aunque sea pequeñasà para eso está”.

Así debe ser. El 1° de Mayo una radio difundió un mensaje de Juan Domingo Perón al celebrarse el Día de los Trabajadores. Décadas pasadas, claro. Los que escuchaban, muchos jóvenes, se sorprendieron por realidades que mostraba “como si estuviera vi- viendo el momento”, comentaron. Un hombre de años no pudo con- tenerse y con absoluta propiedad en sus palabras se dirigió al actual gobierno: “Ustedes dicen que son peronistasà. Entonces, escuchen y aprendan, señores”. Telón.

A no bajar sueldos

Se buscan todas las medidas para evitar la reducción de salarios. Circulan versiones de que la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) llegarían a un acuerdo en lo que hace al aumento de salarios, pero al mis- mo tiempo reducir sueldos. Se desmintió por parte de la central obrera, pero el mayor rechazo a la versión surgió del propio gobierno, donde desde el Presidente hasta los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, se sorprendieron por la especie.

“Actualmente se está en negociación y eso no se trató nunca”, dijo una voz del Ministerio de Trabajo. Esperemos que esta sea la verdad. Mañana anuncian en Olivos varias reuniones “a distancia” del gabinete económico-social. Pero antes, como todos los días, el mandat rio recibe consejos directos y personales del grupo de médicos que integran su comité sanitario y de allí surgen nuevas disposiciones para la lucha contra el virus o de- cisiones que, si fueron adoptadas y no son aceptables, se eliminan de inmediato.

Por eso el concepto de “día a día” que menciona el jefe de Estado acerca de la estrategia tomada por su gestión en este momento de la historia. Volvemos en siete días con “Intimidades”. ¡Fuerza, Argentina!