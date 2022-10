El ex presidente y referente de Juntos por el Cambio Mauricio Macri habló sobre su rol de cara a las próximas elecciones, la posibilidad de una interna con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y las diferencias dentro de la coalición opositora, entre otros temas.

"Quiero ayudarlo para que pueda expresar sus ideas", sostuvo Macri al ser consultado sobre Rodríguez Larreta, en tanto que se refirió a cómo ve su esposa la posibilidad de que se presente en las elecciones. "Juliana (Awada) no quiere que sea candidato, la hechicera no quiere. Está de acuerdo en que sería bueno", destacó el ex mandatario, en diálogo con La Nación +.

Por su parte, Macri se refirió a las internas dentro de su propio espacio. En particular, fue consultado sobre las críticas que hizo sobre él el diputado Facundo Manes, tema al que hizo referencia sin mencionarlo de forma directa.

"Estoy acá para defender ideas, valores para que nuestros jóvenes no se vayan y le recomiendo a nuestros dirigentes que utilicen el tiempo de la comunicación para hablar de sus ideas, no para hablar con los que compiten. Les aseguro que no sacan un solo voto. Cada vez que agreden a alguien de la coalición pierden votos", enfatizó Macri.

A su vez, hizo un paralelismo entre la situación en la cual se encontraba la coalición, que por aquel entonces se llamaba Cambiemos, en relación a cómo se encuentra en la actualidad.

"Yo veo, esto no es un camino lineal, veo mejoras. Muchos dirigentes tratando de transmitir, de debatir. Del 2015 que llegamos con un compromiso por defender la república y arrancamos a tener que gobernar a hoy, hay una experiencia. Hay un debate y falta muchísimo", destacó el ex presidente.

Además, Macri habló sobre la posibilidad de sumar al diputado de La Libertad Avanza Javier Milei a la coalición opositora, tema sobre el cual esquivó la chance de que se sume al mismo espacio.

"Milei va en su camino. Es respetable su camino, él construye su identidad. Creo en las ideas y en la libertad, el tiene su estilo y yo el mío", apuntó respecto al tema el referente de Juntos por el Cambio.

Macri habló sobre la salida de Marcelo Gallardo de River

El ex presidente también hizo referencia a la partida del "Muñeco" Gallardo tras 8 años y medio como entrenador del conjunto "Millonario" y las dificultades de dirigir.

"Gallardo es un ciclo que es historia en River, no es fácil irse con un prestigio muy bien ganado, pero difícil armar un equipo todos los años. No es fácil que todos los años te hagan renovar el equipo", expresó.