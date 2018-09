Miguel Acevedo, presidente de la UIA, bromeó sobre el incidente que sufrió Dante Sica a bordo de un ascensor del complejo Parque Norte: "Espero que no digan que quisimos atentar contra el gabinete de la producción".

Así Acevedo intentó descontracturar la tensión vivida tras conocerse la noticia que tuvo al Ministro de Producción como centro.

Sobre el hecho en sí, contó: "No pasó nada, fue solamente un susto. Se cerró un ascensor y no se podía abrir". Y agregó que el aparato llegó a "caer sólo medio piso". "No hubo heridos ni nada que se le parezca", relató.

Sica estaba acompañado de Miguel Braun y al secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer, el ex presidente de la UIA Adrián Kaufmann Brea, entre otros.

"Vamos a investigar si subieron más personas de las permitidas", agregó Acevedo. Finalmente, salieron tras recibir ayuda de los empleados del lugar que hicieron palanca para abrir la puerta.