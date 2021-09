Cuando faltan solo unos días para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la campaña se encuentra en su punto más alto de tensión. Tanto es así, que el actor Alfredo Casero fue capturado “in fraganti” mientras vandalizaba una pegatina del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires.

No contento con esto, decidió exhibir en tono irónico su obra de arte en sus redes sociales para que los usuarios puedan disfrutarla. ¿El dibujo? Unos genitales masculinos. “Esto que está pasando, es un atentado a nuestras libertades como personas, que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro, ya saben que esto no se hace. No le pueden dibujar poron…as a este muchacho”, agregó en el video, por supuesto que con una absoluta ironía.

Así quedó el afiche

En este pequeño filme no especificó que fue él quien realizó el dibujo, pero unas imágenes que circularon después lo dejaron en evidencia. Recordemos que el actor es un ferviente opositor al gobierno de Alberto Fernández y al kirchnerismo en general, y lo hace saber siempre que puede.

Por si no quedó claro o se le escapó a alguien, el candidato perjudicado con esta delicadeza fue Leandro Santoro, quien aspira a ocupar un asiento en la cámara baja tras las elecciones que se avecinan. El actual legislador porteño no se quedó callado y le respondió al artista por el mismo medio, la red social del pajarito. “Sos mejor artista plástico que humorista”, chicaneó.

Hola @agencialavieja! Sos mejor artista plastico que humorista.���� https://t.co/cSNhbkzsgT — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 5, 2021

Las primarias tendrán lugar el próximo domingo 12 de septiembre y definirán qué candidatos competirán en las definitivas del 14 de noviembre. ¿Qué se vota? Estos comicios son legislativos, lo que significa que solo estarán en juego escaños en las cámaras de Diputados y Senadores.

La Cámara baja renovará 127 de sus 258 bancas y la cámara alta hará lo propio con 24 de sus 54 escaños. En cuanto a los primeros, se disputan los asientos obtenidos en el 2017, ya que se renuevan cada 4 años. Los segundos, defenderán los cargos del 2015, que se renuevan cada 6.

Video de Caruso pic.twitter.com/AOGtyWjRom — Alfredo Casero (@agencialavieja) September 4, 2021

En la ciudad, el Frente de Todos apuesta por Leandro Santoro para dar la batalla, quien además no tendrá rival en las primarias. En cuanto a Juntos por el Cambio, la nómina está nutrida. Por un lado está la lista encabezada por María Eugenia Vidal, por otro la de Ricardo López Murphy y para cerrar encontramos al ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. Ellos tres competirán por su lugar en noviembre.

.

Además, Javier Milei buscará dar lo sorpresa junto a Victoria Villarruel en La Libertad Avanza y la izquierda decidirá entre Myriam Bregman y Cele Fierro.