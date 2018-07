El ex titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Osvaldo Cornide resaltó que "las pymes están en su peor momento" y trazó, incluso, un panorama poco alentador para el futuro cercano tras el acuerdo que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional ( FMI).



Consultado sobre las razones de esta situación, señaló: "En primer lugar, por una caída abrupta de las ventas y en segundo lugar, por las tasas de interés, que son inalcanzables. Una pyme para descontar un cheque tiene que pagar el 70 o el 80 por ciento".



Sobre sus expectativas con vistas al corto plazo para el sector, el ex presidente de CAME indicó: "Si uno lee las pautas del acuerdo firmado con el FMI y advierte que las medidas son de ajuste, de restricción de la obra pública, de mantenimiento del mecanismo financiero que está vigente, en lugar de una mejora va a haber un empeoramiento producto de una recesión importante".