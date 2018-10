Gustavo Melella, intendente de Río Grande, Tierra del Fuego, se defendió de las denuncias por acoso y abuso sexual diciendo que "es una campaña sucia". Además, dijo que se pondrá a disposición si lo quiere la Justicia. Las denuncias públicas por Infobae, tuvieron su respuesta.



Una de sus víctimas, Alfredo Suasnabar, contó como fue hasta el departamento del funcionario, "subí, me atendió el señor, y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas, me bajó los pantalones y se mandó el miembro en su boca".



Como el caso de Suasnabar, la Justicia recibió varias denuncias más. Por eso, a través de su página web, el funcionario hizo su descargo. Con su firma, Melella aseguró que se defenderá en la Justicia.



"Es el ámbito donde corresponde. Estoy a total disposición", aseguró. “El resto son consideraciones políticas”, agregó.



En el escrito, Gustavo Melella destacó que "en 7 años no fui procesado, mucho menos condenado". "En todas las encuestas aparezco con una amplia ventaja sobre cualquier otro candidato. En algunas duplico la intención de voto sobre el segundo. Ese es el verdadero motivo de estos ataques. Por eso se montó esta campaña que implica una inversión millonaria al solo efecto de desprestigiarme. La campaña se basa en prejuicios, discriminación y cuestiones de la vida privada”, aseguró.



A modo de ejemplo, el funcionario detalló que "no importa si uno gobernó bien; si trajo bienestar a su comunidad; si solucionó el problema del agua potable para los próximos 30 años; si gestiona con equilibrio fiscal; si discute salarios en paritarias libres; si en su municipio no hay huelgas; si hizo obras de excelencia como el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita. No importa si llevó agua potable, cloacas, iluminación y pavimento a los barrios más humildes; si renovó por completo el sistema de colectivos; si defiende permanentemente el trabajo de los fueguinos”.



Cabe destacar que el intendente no está hasta ahora imputado en la denuncia por los presuntos abusos, ya que el fiscal mayor Guillermo Quadrini no lo requirió aún en los hechos de índole sexual, lo que sucedería esta semana.