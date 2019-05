Por Fedra Abagianos

Como la mujer argentina más importante y reconocida en todo el mundo a lo largo de la historia, Eva Duarte de Perón trascendió a sus logros, a su época y a sí misma. Cien años después de su nacimiento, en un entorno donde la mujer avanza a pasos agigantados sobre los terrenos sembrados por la cultura, las reglas y los mandatos del hombre durante siglos, sus conquistas para la mujer permanecen como hitos reconocidos tanto por el feminismo de hoy como por el de antes.

En su corta vida logró mucho para el género a pesar de la época y el contexto histórico dominado por el machismo. El recuerdo de Evita en el centenario de su natalicio es la consagración de la mujer y sus derechos, de la mujer y su rol político, de la mujer y sus conquistas.

Carolina Barry es profesora de la Universidad Tres de Febrero e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), además de autora de los libros "Eva Perón y la organización política de las mujeres", "El peronismo femenino", " Evita Capitana" y "Sufragio femenino en Argentina y América Latina", entre otros.

En diálogo con Crónica, Barry aseguró que los cánones de lo que se considera hoy feminismo, nada tienen que ver con lo que era a mediados de siglo. "Eva no era una feminista de las actuales" y si bien no puede hacer "una visión a futuro de lo que hubiera sido", para los cánones de hoy, "ese feminismo de Eva no era el feminismo de hoy". Según Barry, para Eva "las feministas tenían bigote, probablemente replicando el discurso de Perón".

Evita abogaba por la unidad de las mujeres.

Sobre este mismo contexto aseguró que "hubo muchas cosas que no se llamaban feminismo y no tenían el nombre de feminismo, ni sufragismo pero sin embargo, Eva y el peronismo adoptaron posturas feministas".

Para la investigadora no es posible "hablar de Eva aislada de lo que era el gobierno y el peronismo", es difícil pensar en compartimentos estancos. "Estamos hablando de una Eva dentro del peronismo, de una Eva sinónimo del peronismo, una Eva que forma parte del peronismo y que construyó el peronismo", aseguró.

"El peronismo tiene un discurso que está asociado a una visión tradicional conservadora del rol de la mujer, ese discurso se quiebra en la práctica. El discurso del peronismo es el mismo que tenían las otras fuerzas políticas, o que tenían la iglesia, el judaísmo o cualquier otra religión, era el discurso del espíritu de época. El peronismo ese discurso lo quiebra con acciones políticas concretas", expresó Barry, quien estudió a Eva en profundidad.

El primer gran hito político

Dentro de las políticas del peronismo que fueron llevadas adelante e impulsadas por Eva está la primera y la más significativa, la Ley de Voto Femenino. El proyecto que había sido presentado el 1 de mayo de 1946, tuvo la oposición no sólo de los partidos opositores sino también de los partidos que sostenían el peronismo. Evita sin embargo presionó a los parlamentarios para que lo aprobaran hasta provocar protestas en contra de ella y su intromisión.

El Senado dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 1946, y más de un año después la Cámara de Diputados sancionó el 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010, que establecía la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. Finalmente por unanimidad.

"La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma, la transformación del concepto de la mujer que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos", pronunció Evita en su primer discurso político, que Perón le cedió como gesto y reconocimiento por su campaña a favor de los derechos políticos de la mujer.

"El voto femenino será el arma que hará de nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una conducta pública. El voto femenino será la primera apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino también determinar el alcance de esa elección", sentenció en la concentración de una multitud en Plaza de Mayo en celebración por la promulgación de la ley.

Evita dirigió el Partido Peronista Femenino que se creó en 1949 y se disolvió en 1955.

Eva luego del logro de la ley de voto femenino impulsó la inclusión de las mujeres en el partido, amparada en una visión más amplia, inclusiva y activa de la participación. El Partido Peronista Femenino (PPF) se fundó en 1949 y desapareció en 1955. Era la rama femenina del peronismo, era un partido político separado con autoridades propias. Era comandado y dirigido únicamente por Eva Perón. La estructura territorial y provincial estaba compuesta exclusivamente por mujeres. Fue el primer partido de movilización masiva de mujeres donde estaba prohibida la injerencia de hombres. Su activación y su movilización fue única en la historia argentina y no hay muchos casos de similares características en el mundo.

"En 1951 el peronismo, con el Partido Peronista Femenino, logró la mayor cantidad de votos femeninos que masculinos. Inclusive numerosas mujeres fueron elegidas por el partido peronista para ocupar cargos electivos tanto de diputados como senadores nacionales y provinciales, logrando números únicos en la historia argentina, y que no se van a repetir hasta la aplicación de la ley de cupos, que se vota en 1991 y se aplica posteriormente", explicó Barry.

El PPF que tuvo como primera presidenta a Eva Perón, garantizaba el 33% de los cargos que obtenía el peronismo, mientras que los otros dos tercios eran para los sindicatos y para el sector político masculino.

"Las mujeres siempre participaron de una u otra manera en política, lo que ella dio fue el puntapié inicial, fue la inclusión masiva de mujeres en la política. Los resultados de las elecciones de 1951, que son las primeras elecciones en las que votan las mujeres y que son votadas, vemos que más mujeres votaron al peronismo que varones y esa puede ser una de las razones, de la organización política que estaba instrumentando Eva en el partido", reflexionó la investigadora en historia del peronismo y las mujeres.

"La mujer en política estuvo siempre, desde Mariquita Sanchez de Thompson y antes también. Hay una cantidad de ejemplos en la historia que han hecho política. Ahora lo que es distinto es la cantidad y el sector social de proveniencia, porque en general cuando vemos a las sufragistas, son mujeres probablemente universitarias, de sectores acomodados, en cambio las mujeres que moviliza Eva son mujeres que eran empleadas, maestras o amas de casa en algún lugar perdido de la Argentina, y que de esas mujeres, muchas después fueron legisladoras nacionales. Me parece que ahí está la diferencia con otros procesos políticos que surgieron pos voto femenino", profundizó Barry.

La redefinición del rol de Primera Dama

Además de las acciones de empoderamiento femenino que Eva llevó adelante, hubo otros aspectos que la diferenciaron y la destacaron de entre otras mujeres de Argentina y el mundo. Ella convirtió un rol tradicional de acompañamiento de la Primera Dama en un rol absolutamente activo, comprometido y ejecutor de políticas sociales, públicas e inclusivas.

Entre el 6 de junio y el 23 de agosto de 1947, Eva Perón, en calidad de Primera Dama de la Argentina, realizó una gira por diversos países de Europa. Visitó España, Italia y Francia, entre otros, representando al gobierno nacional y al peronismo. La "Gira del Arco Iris" que llevó 79 días, fue un viaje histórico donde Eva Duarte se hizo conocida como " Evita" también en el resto del mundo. .

"Era una mujer que había ido a Europa en representación del Gobierno Argentino, siendo la esposa del presidente. Tenía un rol formal pero desde lo informal, primera dama recibida como jefa de Estado, era muy llamativo. En ese viaje a Europa, su juventud, su belleza, su pasado de actriz, su ropa, todo lo que ella iba exteriorizando de alguna manera generó una visibilidad muy interesante. Fue tapa de la revista Time y de los principales diarios. Ella fue en representación del gobierno que ya es un papel llamativo. Tenía una visibilidad en la que había quienes la comparaban con Eva Brown, con la que no tenía nada que ver, excepto por el nombre", explicó Barry. .

Para la Doctora en Ciencias Políticas, Eva puede pasar como una "benefactora social pero ella fue un poquito más que eso", una mujer que tuvo una "impronta fuerte e importante con los sectores trabajadores y con los pobres".

"Fue una mujer extraordinaria para su época y fuera de lo común. Fue una mujer que rompió un montón de esquemas pero que también contó con la anuencia de Perón para poder romper con esos esquemas", explicó la investigadora y concluyó: "No puedo separar a uno de otro, para comprender el conjunto hay que analizarlos juntos. Si después ella fue más osada y lo obligó quizás a tener políticas más radicalizadas de lo que el mismo Perón pretendía, es posible. Cuando muere Eva que lo hace en el apogeo de su poder, Perón empieza a incorporar parte del poder de Eva. Hay como una transmutación de poder, primero de Perón a Eva y después de Eva a Perón, siendo los dos figuras icónicas y simbióticas".

Políticas de inclusión donde la mujer tuviera participación activa, reconocida y valorada. Una luchadora que propició y empujó por los derechos de las mujeres, además de los pobres y los desprotegidos. La conquista del sufragio femenino, la inclusión de las mujeres en las listas y en lugares de autoridad dentro del Congreso, la creación de la Fundación Eva Perón con la que más de 13 mil mujeres consiguieron empleo entre 1948 y 1950, entre otros logros. Logros que continúan aún y que la trascienden. Logros que la convirtieron en " Evita", una mujer icónica, madre de los descamisados.