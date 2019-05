@GCalisto

"Siempre me emociono al escuchar la voz de Evita, me inspira rebeldía. Fue tan creadora y única. Me hubiese encantado conocerla, no puedo plantearme si hizo o no algo mal, no soy objetiva con ella”. Quien dice estas palabras es Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de la abanderada de los humildes, quien además de ser diputada nacional, es directora del Museo Evita.

Recrear la Evita íntima es uno de los desafíos del Museo, que además, obviamente, la muestra en su tarea social y política. A Álvarez Guerrero se le mezclan los testimonios históricos con los recuerdos familiares. "Conozco a Evita desde que tengo uso de razón. Cuando era chiquita siempre me quedaba mirando un cuadro gigante que estaba en la casa de mi abuela. Me llamaba la atención que, en la imagen, Eva aparecía con un pergamino en su mano. Al preguntar de qué se trataba, todos me daban respuestas distintas. Algunos me decían que era el voto femenino, otros los derechos, cada uno nombraba una obra distinta. Me contaron su historia con un amor incondicional. Luego, estudié su vida y me enamoré profundamente de Evita".

-¿Le contaban cosas sobre su infancia?

-Cuando era chiquita, Evita se disfrazaba de payaso o de bailarina, y jugaba al circo con sus hermanos. Utilizaban elementos rudimentarios, con restos de telas, ramas de árboles, hacían columpios con sogas. Esos juegos infantiles fueron aliviando las dificultades económicas de la familia.

-Durante su infancia su familia no pasaba un buen momento económico

-Así fue. Me contaron que se acercaba la fecha de Reyes y la mamá de Eva, Juana, no tenía nada para comprarle a sus hijas más pequeñas. La mujer buscó y buscó hasta que consiguió una muñeca muy barata, era barata porque le faltaba una pierna. Eva, al ver su juguete, se quedó impactada y le preguntó a su mamá por qué su muñeca estaba sin pierna. Su mamá, le contestó que los Reyes le trajeron la muñeca más especial. Desde ese entonces, Evita la cuidó y la atendió el doble que cualquier otro juguete porque era el que más la necesitaba. Era una nena muy amorosa y sensible.

Evita junto a los niños (Foto Archivo Crónica)

-Uno camina por el Salón de Pasos Perdidos y hay placas homenaje a Eva, uno va a cualquier gremio y está su figura, en cada unidad básica también, ¿cuál es el lugar en el que te sorprendió encontrar algo de ella?

-Me sorprendió siempre cuando la veo en las casas, porque uno ve en los barrios muy humildes imágenes de Evita, de Cristina o de Néstor también ahora, y es muy impactante. También sí me sorprendió encontrarla en una muestra fotográfica de París, en uno de esos museos monumentales que hay, en la Ópera de Berlín. Pero es tan amplia que abarca eso, desde las exhibiciones globales a la intimidad más familiar que se pueda pensar. Y vuelve todo el tiempo desde la historia porque las banderas que ella levantaba no flamean todavía, está en deuda, y de ahí su presente.

-Para muchas familias ese componente casi religioso además se pasa de generación en generación. Quienes tuvieron su primera bicicleta, pelota o máquina de tejer gracias a ella no lo olvidaron nunca…

-Son historias que conmueven, porque cuando la ves en una casa, o la gente te cuenta que todavía tiene una muñeca –porque algunos todavía las guardan- o una carta que ella les respondió. El otro día un señor me mostraba una alcancía en forma de casa, que ahí depositaba y juntaba la plata del mes para pagar las viviendas del plan Eva Perón. Es muy conmovedor, porque es una cuota de realismo que no pueden evitar los odiadores. En mi casa estuvo siempre en la cómoda del living, y frente a ese cuadro se festejaban los cumpleaños, se armaba el pesebre, entonces para todos nosotros es algo presente, siempre.

Evita en todos lados (Foto Archivo Crónica)

-¿Otras anécdotas que recuerde?

-Hay muchas lindas, a mí me gusta una en especial. Cuentan que un día, de esos miércoles de filas interminables de gente, y llega una mujer que decía ser lavandera. A pedirle a Evita, mediante su secretario Emilio Renzi, que quería jubilarse. Entonces Renzi le cuenta que habían pedido información para constatar dónde había trabajado. Y Eva le agarra las manos a la señora y se las muestra a su colaborador y le dice “¿qué otra prueba necesitás?”. Tenía ese atrevimiento, del sentido común, era sensibilidad pura. Después hubo cosas de chiquita que ya la perfilaban. Había garita de policía en la esquina de su casa, y siempre le decía a su mamá que le lleve algo si hacía frío. O por ejemplo la nena vecina se enfermó de algo contagioso y terminó muriendo, y Juana que tenía miedo que sus hijos se enfermaran les prohibió cruzar la verja. Y a las dos de la mañana Eva se escapó para visitarla. Y fue la única de todo el pueblo que estuvo en el velorio con la madre y la hermana de la nena. A la mañana siguiente se ligó una paliza y el reto de su madre, pero ella insistía en que la nena era su amiga, y que ella la tenía que acompañar. Esa era ella.

-Si la hubiera conocido en vida ¿Qué le hubiera pedido?

-Le hubiera pedido que cuidara más su salud. Dedicaba tanto tiempo a su trabajo y a su vocación que no se cuidó. Trabajaba de forma enloquecida, dormía muy poco, de 4 a 6 horas por día. Además, vivía momentos muy intensos, de amor y de odio. Cuando estaba moribunda en su casa, le escribieron "viva el cáncer" en su paredón. Pero eso le hubiera pedido, que se cuidara más.