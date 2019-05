El filósofo y novelista José Pablo Feinmann, autor de la película sobre Evita “La verdadera historia”, aceptó la invitación de Crónica para describir su visión sobre la historia política y personal de la abanderada de los humildes, y su legado. En tres simples preguntas, el ensayista repasa las contradicciones de un personaje clave de la historia argentina, y uno de los pilares del peronismo como movimiento social histórico.

1)¿Por qué cree que hoy la figura de Eva sigue generando polaridades?

- Sigue generando polaridades primero porque es mujer, segundo porque fue una mujer con poder y tercero y muy principal, porque unió su destino al de los pobres y en consecuencia todos los antiperonistas y los que están en contra de las clases necesitadas tienen en Evita a un enemigo, que combatió por los derechos de los pobres, de los ancianos, de los obreros y combatió a los privilegiados y fue amada por el pueblo.

2) ¿Qué representó y que representa Evita en el peronismo? ¿Icónicamente sigue teniendo el mismo peso que antes?

- Icónicamente Eva Perón sigue teniendo el mismo peso y las circunstancias actuales cada vez le dan más vigencia. Eva Perón representa el proyecto político distribucionista, representa el ala izquierda del peronismo, representa su ala más combativa, más obrerista y en este sentido, hoy su recuerdo, el recuerdo de su acción política y social es más necesario que nunca. Eva Perón tiene que ser una bandera con miras a las próximas elecciones, define de por sí toda una política de acercamiento a los que menos tienen y de ayuda a los necesitados. Eso fue lo que hizo Evita en su vida, y consumió su vida ayudando a los pobres. Evita era hija ilegítima, era una bastarda y en este sentido se tuvo que inventar a sí misma como tienen que inventarse los desheredados de esta tierra todos los días para sobrevivir. Por eso Evita unió su destino al del pueblo y le fue permanentemente fiel. Hoy es una bandera de reivindicación, del retorno de las mayorías populares, del retorno del estado de bienestar que tanta falta hace en estos momentos de profundo malestar social.

3) ¿Cómo se comprende la figura de Evita en la actualidad en cuanto al movimiento feminista?

- Evita tiene que ser una bandera del feminismo y no veo su rostro en las manifestaciones feministas a las que tanto apoyo, por supuesto. No hay que olvidar que Evita consiguió nada menos que el voto femenino. Si bien estaba en pareja con Perón y lo elogiaba mucho, y le decía cosas muy elogiosas constantemente, eso no implicaba un sometimiento a la figura de Perón, sino por el contrario, lo obligaba a hacer las cosas que había que hacer en beneficio de los desheredados. Lo elogiaba porque fue en realidad la que más lo tironeó hacia las posiciones populares. Hasta se podría decir que fue la que más combatió contra algunas tendencias autoritarias de Perón y la que más lo llevó a posiciones de ayuda social y popular. Es una figura individual, una gran mujer, representó mucho en la lucha de las mujeres, llegó muy alto, no pudo se presidenta porque fue víctima de su época; de la Iglesia y del Ejercito sobre todo. Y no hay que olvidar que su modisto, Paco Jamandreu, era un gay torturado, sufriente y al que ella quería mucho y lo tenía a su lado todo el tiempo. Eva Perón es una gran figura del feminismo y reivindica todo lo que puede hacer una mujer en un mundo machista como era la década del 50. Eva, pese a todo eso, pudo hacer todo lo que hizo y sólo la muerte pudo frenarla.