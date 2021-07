Después de sus chicanas a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, su rival en la interna bonaerense de Juntos, y la frase irónica con que justificó la presencia de Jesús Cariglino en su lista, Facundo Manes siguió calentando la interna en la alianza opositora. Sus últimas declaraciones apuntaron a despegarse de dos de los principales referentes de la coalición y marcar diferencias en su campaña como precandidato a diputado nacional por la UCR en la provincia de Buenos Aires.

"Vine a hablar del futuro, para hablar del pasado está todo el mundo. Yo no fui parte de Cambiemos. No pertenecí al gobierno de Macri, ni al de María Eugenia Vidal. Me hago cargo de la coalición donde estoy ahora, pero hay que discutir el futuro, porque todos fallaron acá", sostuvo el neurocientífico. "Hay una gran oportunidad para una parte de la sociedad que no se siente representada", agregó.

"Yo nunca ataqué a nadie, ni voy a atacar"

En declaraciones radiales, Manes evitó confrontar de manera abierta con los candidatos de la lista que enfrentará en las PASO del próximo 12 de septiembre. "Yo nunca ataqué a nadie, ni voy a atacar. Me entrené para curar, para sanar. Vengo a reformar la política. Las prácticas y las políticas de siempre nos han llevado a esta decadencia crónica", expresó el precandidato de la UCR.

Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos. pic.twitter.com/r5oicIVKAJ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 26, 2021

De cara a las elecciones, Manes comenzará hoy su recorrida proselitista en Salto, su ciudad natal. Mañana lo hará en Junín y en Chacabuco, y el sábado estará en Mar del Plata.

El neurocientífico indicó también que "uno de los problemas que tuvo Cambiemos es que se cerró y no convocó a todos los sectores para una nueva Argentina, y este gobierno hizo lo mismo". Según su análisis, "aunque venga a gobernar Obama (ex presidente de Estados Unidos)" todos "van a fracasar porque la Argentina no produce el suficiente valor agregado para dar bienestar" y por eso se necesita "una revolución de valor agregado en todo lo que exportamos".

Al ser consultado sobre si era cercano a la UCR, pero reacio al PRO, Manes se definió como admirador del ex presidente Raúl Alfonsín, y aseguró tener un "coranzoncito radical", pero aclaró que "su única ideología es hacer una revolución científica, educativa y tecnológica".

.

"Estoy convencido que ha nacido un espacio que para mi es imparable, no importa que pase conmigo, quiero ser parte de esa proyecto colectivo, yo puedo jugar en cualquier puesto del equipo", concluyó.