La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti ( Frente de Todos) dijo que "la oposición decidió no colaborar en nada y no mandó una sola coma para mejorar el proyecto" de reforma judicial, y sostuvo que "hay que poner primero al servicio de Justicia antes que cualquier interés partidario".

"El servicio de Justicia siempre es prioritario y nadie piensa que funciona bien en Argentina: hace muchos años que necesita que el Poder Legislativo le dé herramientas para mejorar su servicio y, con este proyecto, se está trabajando una herramienta más", afirmó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos.

En declaraciones a radio Mitre, Fernández Sagasti agregó que "se trabajó muchísimo al proyecto y se recibió a muchos expertos que vinieron a apoyarlo, criticarlo, hubo propuestas e introdujimos muchas reformas".

"No es que si sale la ley, al otro día la Justicia va a ser la panacea, pero sí va a ser mejor y hay que seguir trabajando y escuchar a la comunidad para sacar el mejor proyecto posible, ese es el espíritu del Senado: que sea una buena herramienta para que Poder Judicial funcione un poco mejor", consideró.

La legisladora del Frente de Todos sostuvo que, "de una vez por todas, desde el Congreso tenemos que trabajar con sinceridad, y no lo hemos podido lograr todavía: la oposición está empecinada en no trabajar nada que venga del Ejecutivo, como por ejemplo la ley de alquileres".

Además dijo que "no hay ningún artículo en el proyecto que mandó el Ejecutivo que garantice la impunidad de nadie y ninguno de los senadores lo hubiéramos firmado de ser de otra forma, lo dijeron los propios constitucionalistas que fueron", y sostuvo: "Esa chicana de la impunidad es mentira".

En tanto, la senadora estimó que la iniciativa "se va a tratar la semana que viene y después pasa a Diputados y estará otro mes o más allí, pero tenemos que darnos la posibilidad de debatir y espero que la oposición cambie de actitud y pueda introducir modificaciones y mejoras para que este proyecto y otros puedan ser herramientas para el servicio de Justicia".

"Si no les gusta este proyecto, tienen la posibilidad de dialogar y mejorar, ese es el espíritu y de eso se trata la democracia, no podemos tener la postura intransigente de no poder hablar del servicio de Justicia", aseveró.

La senadora fue consultada también sobre la inclusión del rol de los medios de comunicación, en un artículo referido a la obligación que tendrán los jueces de denunciar presiones de "poderes políticos, empresarios y mediáticos", que desató acusaciones cruzadas entre legisladores de ambos espacios.

"Se trata de pautas de buenas actuaciones de jueces y es el juez el que tiene que comunicar al consejo si se ha sentido cualquier tipo de presión externa que pueda dañar su independencia", explicó.

En ese sentido, dijo que "no hay ningún tipo de sanción prevista más que velar por la independencia y eso es lo que se ha querido hacer: que los jueces juzguen en tiempo y forma, no esperando procesos políticos, porque no podemos negar que hay presiones por parte de diferentes poderes para que investiguen o no o se inventen causas".