Las actuales negociaciones del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) para acordar una reprogramación de la deuda por 44.000 millones de dólares con el organismo de crédito también fue un tema abordado por el presidente Alberto Fernández en su visita a México.

"Se procura encontrar un acuerdo con el FMI", señaló Fernández, quien enseguida resaltó que "debe ser uno que le convenga a la Argentina" y que "parta de la premisa" de que el país tiene que hacer frente a un "crédito alocado" y "vergonzoso" concedido por el organismo "a un país con fines políticos y sin ningún sentido económico", durante la gestión de Cambiemos.



"Estamos tratado de encontrar un acuerdo en un crédito que fue vergonzoso para la Argentina, dado para garantizar el triunfo del ex presidente Mauricio Macri en la elección de 2019", dijo Fernández en una conferencia de prensa en México, junto a su par de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

"La campaña política más cara"



Posteriormente Alberto Fernández sostuvo que esos préstamos del FMI "fueron la campaña política más cara de la historia de la humanidad y la tenemos que pagar los argentinos", e indicó que será "muy cuidadoso en la negociación con el FMI" porque sabe "cómo ese crédito fue dado".

"Cuando era candidato a Presidente y me visitó la delegación del Fondo, le pedí que paren de entregarle plata a la Argentina porque todo el dinero se fugaba en manos de los amigos del presidente de turno; lo he visto y le vamos a contar a los fiscales, a ver si alguna vez se dignan a investigar a los poderosos", completó.

Seguidamente, Fernández reiteró que quiere que "el acuerdo no le cueste a los argentinos más de lo que han debido soportar" y agradeció especialmente a López Obrador "porque cuando Argentina negoció con privados, su colaboración fue determinante para encontrar el acuerdo".



"Parte de la prensa quiere demonizar a Cristina Fernández de Kirchner como una persona disruptiva y alocada que promueve soluciones que poco tienen que ver con lo que a la Argentina le puede convenir; es un problema que tengo que resolver yo y mi equipo económico, y seguramente Cristina tiene opiniones y la escucho, pero es una decisión mía", dijo Fernández, consultado sobre las negociaciones con el FMI y el rol de la vicepresidenta.

El análisis de López Obrador

Por su lado, López Obrador dijo que “la prensa conservadora, los que apoyaban a los gobierno neoliberales que saquearon, yo creo que en el caso de México no hay duda, en el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta, que endeudaron a Argentina”.

El mandatario mexicano insistió en que los responsables del endeudamiento en Argentina son "los organismos financieros internacionales que supuestamente actúan con imparcialidad y que no participan en política y eso es mentira; a sabiendas de que Argentina ya no tenía capacidad para poder cumplir sus compromisos y recibía más créditos se le aprobaron más créditos y los endeudaron porque buscaban que ganara el partido coservador que no se como se llama allá y le dejaron a Alberto (Fernández) un problemon y al pueblo".