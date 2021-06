La polémica por las vacunación en Argentina suma un nuevo capítulo este martes. Es que durante un evento virtual organizado por la juventud del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, confirmó que le ofrecieron al Gobierno enviar vacunas Pfizer y se negaron.

El organismo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, más conocido como Covax por su nombre en inglés, fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir de manera equitativa las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo.

Consultado por la diputada nacional por Mendoza Claudia Najul (Juntos por el Cambio), el funcionario internacional detalló hoy que el gobierno de Alberto Fernández le pidió que no mandaran dosis de Pfizer.

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. La Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo", explicó Cornejo.

"Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, recalcó.

Entonces, según detalló el propio directivo, el país no recibió menos dosis de vacunas por rechazar a Pfizer, sino que optó por las procedentes de otros laboratorios. “En el caso de Pfizer nos han dicho que no”, resaltó.

El enojo de la diputada

Tras compartir en sus redes sociales un fragmento de la charla, la diputada Najul aseguró que se trataba de “un escándalo con todas las letras”. "Ya sabíamos que Ginés García había decidido acceder a la cuota mínima de vacunas del Fondo COVAX (para 4,5 millones de personas) cuando pudo haber contratado para 18 millones. Ahora nos enteramos que llevaron el capricho con Pfizer al extremo. Le negaron vacunas a la gente", publicó.

Pese a que el Director explicó que no se modificó la cantidad de dosis que recibió la Argentina por haber rechazado un laboratorio, la representante mendocina aseguró lo contrario. "Que se entienda bien a Alberto Fernández y a Carla Vizzotti les sonó el teléfono y les dijeron que había dosis de Pfizer disponibles para Argentina. Y respondieron que no las querían. Es una locura, es demencial. Pudieron salvar vidas y eligieron no hacerlo", replicó.

“Estamos hablando de un gesto de absoluta inmoralidad, de la ausencia total de empatía con la gente que está sufriendo, de un capricho injustificable. La situación epidemiológica sería otra si se hubieran aplicado las vacunas que rechazaron. Vamos a pedir las explicaciones correspondientes y a evaluar si el caso amerita también habilitar la vía judicial”, sentenció.

