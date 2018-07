El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se "chicanearon" este martes en la reunión de la Comisión Bicameral del Congreso que controla la deuda externa, luego de que el legislador le recordara que antes de ser funcionario se había expresado en contra de volver al Fondo Monetario Internacional.

En el comienzo de su intervención, Rossi mostró una foto en la que Dujovne sostenía un cartel que decía "No volvamos al Fondo" y lo chicaneó "En ese momento no era ministro, era periodista y tomaba whisky"

Además el ex funcionario kirchnerista le consultó irónicamente al ministro de Hacienda si cuando "en marzo usted invitó a almorzar a la presidente del FMI en su casa/baldío, y Lagarde fue elogiosa de la economía argentina, ¿ya estaba negociando con el FMI?".

En esa línea, el ex ministro de Defensa agregó: "No puedo creer que use la excusa de la sequía como si no sabía que iba a haber sequía, no puedo creer que use el argumento del aumento de la tasa de interés. Chocaron el país, se lo pusieron de sombrero en dos años y medio".

"Por qué no les dice la verdad a los argentinos, que los países más importantes del mundo no están en el FMI con deuda, no están allí ni Francia, ni Canadá, ni Australia. Solo 30 países del mundo tienen deuda con el FMI. No es un acuerdo virtuoso, que en realidad fueron al FMI porque si no, nadie lo pronuncia, pero tenían miedo de caer en default", agregó Rossi

El ministro de Hacienda no se quedó callado y se defendió: "Me llama la atención que lo que se nos cuestione es si decimos la verdad, viniendo de un ministro de un gobierno que nos mentía sistemáticamente con las exportaciones, las importaciones, la pobreza, teníamos menos pobres que Alemania".

"Es llamativo que su argumento venga por el lado de la verdad, porque puedo entender que piense que estamos equivocados, pero si hablamos de mentirosos o quién dice la verdad, todos saben quiénes están de un lado y quiénes del otro", agregó Dujovne.

En la misma línea, aseguró que "cuando estuvo la directora gerente del FMI en marzo no estábamos negociando", y respecto de una consulta de Rossi sobre si era necesario acudir o no al FMI, el funcionario respondió: "Podríamos no haber ido al Fondo, pero nosotros queríamos era evitar una crisis que sufran los más débiles, porque la Argentina cada vez que generó pobres fue por una crisis macroeconómica".