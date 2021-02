@flopa01

El gabinete económico dio el primer paso en busca de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores la semana pasada al reunirse en Casa Rosada con sindicalistas y empresarios con el fin de alinear precios con la meta inflacionaria que marca el Presupuesto 2021 (29%) y de mejorar los salarios por encima de esa proyección. En ese camino, este mediodía avanzó en una agenda de encuentros por sector que arrancará la semana que viene con representantes del rubro alimenticio, de la construcción y la tecnología.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó hoy, en el Salón de los Científicos de Casa Rosada, la reunión semanal que en las últimas ocasiones hizo foco en la recuperación de la capacidad de consumo de los trabajadores y de los jubilados. El objetivo es que los sueldos estén 3 a 4 puntos porcentuales por encima de la proyección inflacionaria tras cuatro años de pérdida.

“Hay sectores en posición desventajosa como turismo y gastronomía y otros con una posición más sólida", ya había explicado el ministro de Economía, Martín Guzmán, al referirse a la necesidad de evaluar cada situación en particular a la hora de acodar salarios y precios.

Además de Guzmán, de la reunión en Casa Rosada participó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien hizo declaraciones a la prensa al retirarse. Es que uno de los temas de análisis fue el abastecimiento de productos en las góndolas y, en ese marco, la imputación a grandes empresas de consumo masivo que tuvo lugar tras constatar "reducciones de volúmenes de producción".

También estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español y el secretario de Política Económica, Fernando Morra.

Agenda de reuniones sectoriales

Convocatoria a productores del trigo y del maíz.

- ALIMENTOS: El gobierno arrancará por una de las mayores preocupaciones de los argentinos como lo es los precios de la comida. La convocatoria pretende analizar las distintas cadenas de valor se realizará para la semana entrante, como lo explicó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo. “Vamos a comenzar con la reunión de la cadena de alimentos, tomando como punto de partida las mesas que ya están conformadas en el Ministerio de Agricultura, entre ellas las que vienen trabajando los casos del trigo y del maíz, y vamos a convocar a toda la cadena de productores de alimentos en Argentina”, destacó Kulfas.

- CONSTRUCCIÓN: la apuesta por la obra pública ubica a este sector entre las prioridades del gobierno nacional. Kulfas amplió: “La segunda mesa es la de construcción, un sector que está en clara recuperación, muy dinámico, que transita el cuarto mes consecutivo de crecimiento del empleo”. “Se trata de una muy buena performance —aclaró el ministro de Desarrollo Productivo— de un sector muy importante de la economía donde es necesario convocar a todos los eslabones de la cadena de construcción para generar un acuerdo de precios que vaya en línea con las pautas macroeconómicas”.

- TECNOLOGÍA: El tercer sector será el de electrónicos y electrodomésticos, que "también ha sido un sector con un importante nivel de demanda, producto de la pandemia”, indicó Kulfas.

Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

“Buscamos evitar descoordinaciones que se producen en algunos mercados, tener buenas pautas macroeconómicas y sumar acuerdos que van a ser útiles para ayudar a la desinflación", aseguró Kulfas.

Kulfas concluyó: “Buscamos evitar descoordinaciones que se producen en algunos mercados, tener buenas pautas macroeconómicas y sumar acuerdos que van a ser útiles para ayudar a la desinflación. El año pasado se dieron pasos en este mismo sentido y la inflación bajó casi 20 puntos, así que pretendemos continuar trabajando para converger a las pautas establecidas sin desconocer las realidades sectoriales y las complejidades de cada cadena, pero con el objetivo de ir obteniendo resultados concretos”.

Presión sobre precios y controles en góndolas

Al retirarse del encuentro, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, dialogó con la prensa y aseguró que el gobierno está realizando un "trabajo de armonización" y que "nadie está diciendo que se va a un proceso donde no exista ningún desplazamiento de precios" sino que los mismos se realicen "de manera armónica".