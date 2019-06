El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, cuestionó la difusión de escuchas judiciales de algunos empresarios y dirigentes políticos, al señalar que "eso está mal" y "no es bueno para el país".

Para el funcionario nacional, "es el propio Poder Judicial el que debiera generar todos los mecanismos adecuados para evitar que sus actuaciones se filtren" a los medios de comunicación.

"Lamentablemente, tenemos jueces que dan conferencias de prensa, que van al Congreso y que difunden esta información que, generalmente, es parte de procesos que están en etapas muy preliminares de investigación", criticó.

La sentencia del ministro llegó horas después de la difusión completa de conversaciones que el detenido empresario Lázaro Báez mantuvo con una mujer. Si bien en un primer momento se aseguró que se trataba de su abogada, eso fue descartado y todavía se busca identificar de quién se trata.

El audio obtenido vía escuchas judiciales despertó una nueva polémica sobre el uso de esas grabaciones. La ley establece que los jueces pueden pedir los registros de las conversaciones de acusados en algunas causas, pero esa puerta suele utilizarse para montar espionajes ilegales. Los diálogos que no tengan relevancia para la investigación deberían ser destruidos. En el caso de Báez, la Justicia tenía esas grabaciones porque buscaban información de los diálogos de un narco alojado en el mismo penal.

En la grabación, Báez admite indirectamente ser un testaferro, y todo apuntaría al ex presidente Néstor Kirchner. "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", dice Báez en diálogo con una mujer en una de las escuchas difundidas por el programa "Periodismo Para Todos".

Luego continúa: "Y cometí los errores que cometí y quizá por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores".

Al difundirse la transcripción -y no el audio-, Báez había hablado desde la cárcel para asegurar que ese diálogo "no existe", pero los audios le quitaron la posibilidad de refutar su existencia.

¿Sirve como prueba?

El miércoles pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que investigó el caso de la Ruta del Dinero K, le pidió al juez Sebastián Casanello que le solicite a su colega Claudio Bonadio la escucha de Báez para anexarla al expediente como prueba. Es que con ese material, creen en la Justicia, se podría vincular a la ex presidenta con la causa de la Ruta del Dinero K donde hasta ahora había quedado con una falta de mérito.

En los próximos días, Bonadio deberá definir si acepta la requisitoria del fiscal y envía el audio, que servirá de base para intentar vincular una vez más a la ex presidenta Cristina Kirchner con la investigación.