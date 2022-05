Este viernes, el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, expresó hoy un firme respaldo de los trabajadores de ese gremio a la gestión del presidente Alberto Fernández, con el objetivo de "solucionar los problemas que tenemos en Argentina", lo cual se logrará "con gestión y no con debate ideológico", según afirmó.



"Los trabajadores acompañamos su gestión Presidente para solucionar los problemas que tenemos en Argentina", indicó Martínez al hablar durante un acto organizado por el gremio en el campo deportivo de la entidad ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Luego, afirmó que la solución de los "problemas estructurales" de la Argentina "se resuelven con gestión y no con debate ideológico" y calificó como "un gran desafío hacer esos cambios estructurales que nos tienen que llevar a recuperar al país".En tanto, puso enfasis al destacar la presencia del Jefe de Estado en el acto, y dijo que con su concurrencia "estamos celebrando la recuperación de 200 mil puestos de trabajo en la construcción que habíamos perdido con el anterior gobierno y la pandemia".

Martínez expresó un firme respaldo de los trabajadores del gremio al jefe de Estado y señaló en ese sentido:"Necesitamos un salto cualitativo en la política y usted lo está llevando adelante comprendiendo que eso no se logra en soledad", dijo y remarcó que "hoy necesitamos la concertación política como una llave maestra" para lograr ese objetivo.Al referirse al acto en el predio deportivo de la Uocra, al que asistió la mayoría de los integrantes del gabinete nacional, apuntó que "marca un camino trascendente porque nosotros los trabajadores queremos ser protagonistas de la Argentina de nuestros sueños".En diferentes declaraciones a medios periodísticas, el titular de la Uocra contó además que el Presidente estaba "muy agradecido" por el acto y por la lapicera que le obsequió.

"Sé que puede tener otras interpretaciones -el obsequio- pero me parece que es muy importante para un Presidente mostrarle y ratificarle la necesidad que tiene la sociedad argentina, no solamente los trabajadores, de que ejecute, gestione y resuelva los problemas macroeconómicos y estructurales", expresó Martínez y mencionó entre los problemas a resolver, la pobreza, la informalidad y la desocupación.En tanto, se refirió a los referentes políticos que no asistieron al acto y confirmó que la Uocra invitó "a todo el bloque" de diputados y senadores y a gobernadores.En este sentido, destacó el afecto que tienen los trabajadores de la construcción hacia el diputado nacional del Frente de Todos,, quien no asistió al acto, y le transmitió quePor último, comentó que lo que espera del diputado, como "dirigente joven", es que "haga todo lo posible para reformar y transformar la Argentina, y lograr la Argentina del pleno empleo que todos anhelamos".