El gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, se refirió al rumbo económico del Gobierno Nacional y criticó a los referentes del oficialismo por el duro contexto que atraviesa el país.

"La crisis que estamos atravesando es responsabilidad exclusiva del Frente de Todos. La razón fundamental es política; es un problema de anarquía del Gobierno que, así pongan a un premio Nobel de economía, no van a poder resolver los problemas del país", apuntó Morales y sentenció: "Si no hay liderazgo, autoridad, respaldo de la fuerza política".

"Discuten entre ellos por los medios de comunicación, se mandan mensajes a través de actos, y eso es lo que ve la gente: el ciudadano de a pie, el empresario, el emprendedor, la pyme y eso es lo que genera incertidumbre", valoró el mandatario presidencial.

Las contundentes definiciones de Gerardo Morales.

"Es un problema de incertidumbre, de falta de gasoil, de que se planteen medidas restrictivas a una economía que está en crisis. Nosotros —por la oposición— no tenemos ninguna responsabilidad, por el contrario, en todos los temas estructurales donde se ha requerido una amplia mayoría para resolver los problemas del país Juntos por el Cambio estuvo".

"No lo hemos discutido, hemos apoyado la AUH, que ha sido además, una iniciativa de Lilita Carrió y de los equipos del radicalismo originariamente, pero ¿más subsidios? Yo en lo personal no estoy de acuerdo", sentenció el referente de la UCR sobre los planes sociales.

Asimismo, planteó: "Me parece que lo que hay que hacer es una gran transformando en los programas de ingresos, que hoy llegan a un millón 400 mil beneficiarios, donde hay una mayoría de organizaciones sociales, que ya hemos visto".

La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala

"No volví a hablar con el Presidente. Lo invité muchas veces, se nota que no le interesa Jujuy. Además, es una actitud autoritaria, de falta de apego a reglas básicas de la democracia, si acá no hay un problema de que me quiera o no me quiera. Yo soy gobernador de una provincia, represento a un pueblo, y si no me quiere que no se la agarre con el pueblo de Jujuy".

Por otra parte, sobre Fernández, Morales enfatizó: "A él no le interesa el litio, no le interesa la ampliación de la planta de Cauchari, el desarrollo científico tecnológico que hay en la provincia de Jujuy que le sirven a nuestro pueblo y le van a servir al país, no le interesa el cannabis medicinal. Inclusive mientras él visitaba a Milagro Sala yo inauguraba una escuela, podría haber hecho las dos cosas, porque podemos no coincidir sobre la situación de una delincuente como Milagro Sala, pero podría haber dicho: acompaño al gobernador e inauguramos la escuela".