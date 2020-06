El ministro de Salud evitó proyectar el fin de la cuarentena porque "es una predicción que no sabemos". Además resaltó el trabajo de Córdoba y Santa Fe, y apeló a la "responsabilidad colectiva" sobre la donación de plasma. El titular de la cartera nacional ratificó que “esto no se va a ir así nomás hasta no encontrar la vacuna o un medicamento que haga de prevención”.