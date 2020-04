El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dialogó en exclusiva con Crónica HD donde hizo un balance de un mes de cuarentena, comparó la situación de Argentina aludiendo que estamos "menos mal que otros países" y se refirió acerca de la "buena" capacidad del sistema de salud nacional: "Tenemos una extraordinaria oferta de camas", manifestó.

En diálogo con el programa "Solo Periodismo", indicó que es "difícil decir que el escenario es bueno pero estamos menos mal que otros países", y esto se debe al "enorme esfuerzo de los argentinos con todo esto de la cuarentena, el aislamiento y el comienzo inmediato de medidas restrictivas cuando comenzaron los primeros casos", insistió el ministro.

Al mencionar la situación de gravedad de otros países, apuntó que "si hubiera habido más muertes y dolor como le pasa a otros países, hoy estaríamos en una situación de mucha tristeza. No es para festejar pero vamos bien, aunque esta es una carrera larga".

Para comenzar a flexibilizar la cuarentena, Ginés mencionó que primero "vamos a empezar por geografía, charlando con cada jurisdicción, por nivel epidemiológico y nivel de circulación o no del virus". Pero en el caso de que lleguen a "cambiar las condiciones de cada jurisdicción, si empiezan a duplicarse los casos y más mortalidad, volveremos a esta receta inicial que nos dio tan buen resultado", aseguró.

En algunos lugares de la argentina después del 27 de abril, "va a haber aperturas", esto "es un paso a paso y va a ser distinto según los lugares del pais": "El transporte es decisivo en la explosión que tuvo en algunos lugares la pandemia como en Nueva York", por esto "tenemos que ser muy restrictivos con el tema y no permitir viajes interjurisdiccionales".

Con respecto a las medidas de restricciones a la circulación de adultos mayores que anunció el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta apuntó: "No me gustó". Aunque reconoció que "hace un mes lo vi con una preocupación tremenda por los adultos mayores y su vulnerabilidad. No tengo ninguna duda que tuvo que ver con cuidarlos y no ha sido lo más acertado el tipo de instrumento y medida. La intención no me pareció otra que protegerlos", insistió.

Con respecto a la capacidad de los centros de salud argentinos para enfrentar el pico de la pandemia, Ginés aseguró que "tenemos una extraordinaria oferta de camas". Las camas normales de clínicas y sanatorios privados "no pasan del 35 al 45 por ciento de ocupación". Y agregó: "Hoy hay una capacidad ociosa disponible para cuando sea necesario utilizar el recurso".

Sobre los nuevos casos de contagios de Covid-19 en el personal de la salud aseguró son "muy pocos" los casos transmitidos "directamente por enfermos de coronavirus": la mayoria fue "o porque llegaron al servicio de salud siendo portadores del virus o que se lo contagiaron entre ellos por no usar y sacarse correctamente la ropa", cerró.