El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, defendió este lunes las medidas de prevención tomadas por el Gobierno para mitigar la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae) y dijo que las discusiones sobre la utilidad de la cuarentena no deben ser tomadas como si se tratara de un partido de fútbol.



"Esto no es un Boca-River, esto es una cuestión de la salud de los argentinos", dijo el ministro durante una visita a Santiago del Estero, donde, en compañía del gobernador Gerardo Zamora, inauguró el hospital Mama Antula.



"No olvidemos que la pandemia no pasó y que hoy lo más importante es la prevención", aseveró, y expresó que "estamos en un momento difícil, lo hemos transcurrido con gran éxito pero esto no terminó, estamos dentro de la tormenta".



"Claramente la prevención es lo que mejor funciona, más allá de que nosotros cuidemos el sistema de salud, como hizo Santiago del Estero, y hoy tengamos el 41% más de camas en cuidados intensivos en todos el país", añadió.

El funcionario nacional dijo que "si uno no maneja las cosas con prevención no hay sistema de salud que pueda procesar, y eso me parece terrible", tras lo cual remarcó que "las medidas dependen mucho de nosotros, de que cumplamos con las normas".

El ministro de Salud Ginés González García y el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, visitando las instalaciones del hospital Mama Antula.





González García destacó el trabajo de los laboratorios argentinos que avanzan en un estudio para la generación de anticuerpos que podrían representar una gran solución en el tratamiento del coronavirus.