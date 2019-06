Por Luciano Bugner

lbugner@cronica.com.ar

A un día de la elección general de San Juan, que posicionaría nuevamente a Sergio Uñac ( PJ) al frente de la provincia cuyana, José Luis Gioja, presidente del partido justicialista y ex gobernador sanjuanino, dialogó con Crónica, entre otros medios, y vaticinó un "muy buen resultado" para el domingo. Además habló de la unidad del peronismo, de Sergio Massa y de la fórmula bonaerense, Axel Kicillof- Verónica Magario.

¿Podría haber unas PASO entre Alberto Fernández y Sergio Massa?

Las primarias hay que hacerlas, haya lista única o haya dos o tres. En este frente, por ejemplo, ha manifestado el compañero Daniel Scioli el interés de participar. Todo se define el 22 de junio. Yo prefiero que el Frente Renovador comparta con nosotros la oposición y el frente. La forma que la decida él.

¿Como está la relación con Massa?

Todos los que formamos parte de este frente opositor, patriótico, donde ya hay 18 partidos, estamos para sumar y con el uniforme puesto para trabajar por la unidad más amplia posible. En ese camino está lo del Frente Renovador. Todos queremos que se pueda concretar. Y así lo han expresado todos, desde el candidato a presidente hacia abajo. La gravedad de la crisis nacional hace que sea necesario juntar voluntades para ganar en octubre y que después sea más grande para poder gobernar. Massa tiene relaciones por todos lados. De alguna manera ha participado en el peronismo.

Los que no se suman al frente, ¿son funcionales al macrismo?

El enemigo no está en el campo progresista ni en la oposición. Está en la Casa de Gobierno y fracasó gobernando el país. Si la oposición divide se le hace el juego. Es la practica de Durán Barba del divide y reinarás.

¿La gente sigue votando con el bolsillo?

Si, influye, pero también se valora si mintió o no, la capacidad de trabajo, la capacidad de producir. Nuestro régimen presidencialista obliga a que haya presidentes muy activos.

¿Como ve la formula bonaerense Axel Kicillof - Verónica Magario?

Me gusta. Es una fórmula fuerte, bien sólida y lo más representativo de la provincia de Buenos Aires (intendentes) salió a bancarla.

Tras la derrota en 2015, hubo una ruptura explícita entre el PJ y el kirchnerismo. Ahora, por aprendizaje o porque los une el espanto... ¿están juntos de nuevo?

Lo he dicho varias veces: no debe haber peor cosa en política que conducir al justicialismo después de una derrota porque la vocación de poder es muy fuerte. Me parece que se han podido superar todas esas antinomias con el esfuerzo de todos.

Se habla de una reunión de gobernadores saliendo, en pocas semanas, a pedir un esquema de unidad. ¿Se podrá dar?

Se puede dar y se esta dando. Sirvió mucho lo que hizo Cristina. Escribir el libro, presentarlo, ir al Partido Justicialista. Y obviamente la presentación en las redes de la formula. Ella dijo que presentaba para las PASO el frente opositor.

¿Cómo ves la elección del domingo?

Nos va a ir bien. Ya sacamos más de 50 por ciento en las PASO. Esta fue la primera provincia donde se hizo un frente con todos los sectores del peronismo, incluso el Frente Renovador. Tambien se sumaron fuerzas progresistas. Sergio Uñac es buen gobernador y lo acomapañan todos los intendentes.

¿Qué pesa en una votación provincial?

El gobernador y los intendentes. En una provincia como San Juan, el gobernador es todo, como el intendente para el pueblo. Eso explica que vengamos con la regla que ganan los oficialismos. Cuando no se nacionaliza aparecen los temas provinciales. Acá hay una provincia ordenada que a pesar de las dificultades tiene indices de desocupación más bajo que la nacional.