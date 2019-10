Juan José Gómez Centurión, el candidato presidencial por el Frente Nos, tuvo un retroceso en el apoyo popular respecto de las Primarias y quedo en quinto lugar entre los seis postulantes que se presentaron este domingo en las elecciones generales.

El frente “celeste” integrado por Gómez Centurión y Cynthia Hotton consiguió el apoyo de 432.053 electores, equivalente al 1,71%, por lo que quedó casi parejo con el Frente Despertar, integrado por José Luis Espert y Luis Rosales, que se ubicó en el sexto puesto.

En la cuenta oficial del "Frente NOS Argentina" de Twitter, felicitó al presidente electo Alberto Fernández.

Al cerrar los comicios, Centurión desde su búnker, transmitió unas palabras. "Hoy es un día de cosas contradictorias. Para nosotros es un enorme día de fiesta, no lo sé si lo fue para el país", manifestó.

Además, habló acerca de su tarea durante estos meses de campaña. "Todavía no tomamos conciencia de lo que hemos hecho en estos 8 meses. Hemos fundado un espacio político que antes no existía. Le hemos puesto voz a millones de argentinos que no la tenían", aseguró.

Por otro lado, se mostró agradecido con sus electores: “Gracias a todos los votantes, a los fiscales y a los candidatos que hace seis meses vienen peleándola para obtener hoy un buen resultado. En menos de seis meses generamos una propuesta para darle voz a miles de argentinos”, dijo.

En 6 meses logramos insertar a la derecha en la política argentina. Todavía no nos damos cuenta de todo lo que hemos logrado. Algo está cambiando en la Argentina. ¡Vamos por más! ¡Viva la Patria!#RescatemosArgentina #CenturionPresidente pic.twitter.com/CldX3AH6rY — Juan José Gómez Centurión (@juanjomalvinas) October 27, 2019

El postulante sostuvo que “la derecha es una propuesta cultural, no económica, que tiene que ver con los valores que hicieron grandes este país”, por lo que se mostró entusiasmado en continuar con la carrera política.

El Frente nos perdió unos 120.000 votos respecto a lo obtenido en las elecciones primarias del 11 de agosto. Muchos de sus votantes pueden haber migrado al espacio de Mauricio Macri, que creció en ocho puntos porcentuales.