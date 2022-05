La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó para este lunes al mediodía al ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas para que exponga en el marco de la investigación parlamentaria respecto del papel del organismo en la causa denominada "Gestapo antisindical".

El ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri fue convocado para las 12:30, luego de que su nombre fuera mencionado ante la comisión parlamentaria por algunos de los participantes de la reunión que se desarrolló en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde funcionarios de la administración de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y empresarios hablaban sobre cómo impulsar causas contra sindicalistas.

Cabe recordar que la bicameral, que preside el diputado Leopoldo Moreau (FdT), inició esa investigación luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante los tribunales federales que había hallado un video de esa reunión de 2017 en el Banco Provincia, en la que, luego se supo, también participaban altos miembros de la AFI.

.

Lo que busca establecer el cuerpo legislativo es qué hacían concretamente los agentes del organismo de inteligencia en esa reunión, sobre todo después de que la propia ex gobernadora bonaerense salió a denunciar que esa actiividad había sido filmada ilegalmente y sin su conocimiento, lo que abrió la puerta a plantear si no se realizó un espionaje ilegal.

La comisión ya convocó a los tres jefes de aquella gestión que justamente estuvieron en ese encuentro: Sebastián De Stéfano, ex director administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI; Diego Dalmau Pereyra, ex director de operacional de Contrainteligencia, y Diego Biorci, ex jefe de Gabinete de ese organismo.

En el caso de Dalmau Pereyra el ex espía presentó un escrito en su indagatoria judicial y luego ratificó sus dichos ante la bicameral: "En junio de 2017 me es retransmitida por parte de la Subdirectora General de la AFI, Silvia Majdalani, la orden del Director General de la agencia, Gustavo Arribas, de concurrir y supervisar la filmación de una reunión a llevarse a cabo en la sede principal del Banco Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires", señaló.

.

En esa reunión se habrían analizado estrategias para avanzar en el armado de causas judiciales contra gremialistas, y el ex ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas dijo que le gustaría tener una "Gestapo" para accionar contra los sindicalistas. De hecho, este funcionario y otros fueron procesados en la causa, al igual que los tres ex agentes de la AFI.

Segunda presentación

Lo cierto es que esta no será la primera vez que Arribas se presenta ante la bicameral, ya que en abril de 2019 lo había hecho en el marco de una investigación relacionada con la instalación de las denominadas "bases AMBA", bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires.

En principio, hubo tres bases en La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Sin embargo, durante la gobernación de Vidal se agregaron otras seis. En aquella oportunidad, Arribas respondió Vidal "no" había objetado esas bases, en tanto que su su segunda, Majdalani ,agregó que "los lugares los pidió la gobernadora en conjunto con nosotros".