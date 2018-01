La policía uruguaya encontró la suma en cinco cajas de seguridad.

La policía uruguaya, Interpol y personal de la Fiscalía de Maldonado hallaron este mediodía cerca de US$ 3.800.000 en cajas de seguridad (cofres fort) de bancos de Montevideo, pertenecientes al titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Marcelo Balcedo, informaron la versión online del diario El Observador y Telenoche de Uruguay.



Balcedo permanece detenido en Uruguay junto a su esposa, Paola Fiege, ambos acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.



El operativo se lleva adelante a pedido del fiscal Rodrigo Morosoli. El representante del Ministerio Público aseguró a Telenoche que los abogados de Balcedo participan de los procedimientos.



Uno de los cofres fort se encontraba en una institución financiera dentro del visitado shopping de Punta Carretas, en la capital uruguaya, donde se desarrolló un importante operativo de seguridad.



Cuando fue detenido, el 4 de enero último, en su chacra de Piriapolis "El Gran Chaparral", a Balcedo se le incautaron llaves de cinco cofres fort y una carta escrita a mano que detallaba el dinero que habría en cada uno de ellos. Según esa nota, la cifra era cercana a los US$7.000.000.



Los cofres están todos a nombre de distintos testaferros y en sucursales bancarias de Punta del Este y Montevideo, dijeron fuentes de la investigación.



Por la tarde, en otro operativo similar, autoridades policiales y judiciales abrirán los cofres del sindicalista argentino en Punta del Este.



La Justicia determinó la inmovilización de activos y embargos genéricos por un monto que se aproxima a los US$ 10 millones de las propiedades que se han identificado como del argentino y de su esposa, Paola Fiege. El embargo es genérico, lo que implica que no sólo abarca lo ya encontrado, sino lo que se pueda hallar.



Además de la chacra "El Gran Chaparral", ubicada al pie de un cerro sobre la ruta 10, en el límite entre Playa Hermosa y Playa Verde, en las proximidades de Piriapolis, y de otra casa, ubicada cerca de la costa de Playa Verde, se lograron identificar tres sociedades que presuntamente fueron utilizadas por el indagado para ocultar bienes en el país.



Hasta ahora, la casa y la chacra pudieron ser fácilmente relacionadas con el detenido porque estaban a su nombre. También figura una aeronave que se encuentra en el aeropuerto de Carrasco.



Balcedo y su esposa Fiege fueron detedidos en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que tramita en el juzgado federal de La Plata a cargo del magistrado Ernesto Kreplak, en la que se le sumaría una imputación por presunta asociación ilícita.



La pareja y sus hijos vivían desde el 2010 en esa chacra, valuada en varios millones de dólares.



Al ser detenida, la pareja disponía de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.



Por su parte, la justicia uruguaya había impuesto la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que el juez federal Kreplak solicite su extradición.