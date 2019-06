Como parte de un ciclo de debates que se llevan a cabo en la Universidad Austral, uno de los precandidatos a la presidencia en las próxima elecciones por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, ofreció una conferencia de prensa en la cual tocó temas de diversa índole.

El evento tuvo lugar en el establecimiento educativo ubicado en la calle Cerrito al 1200 de esta Capital, y la charla formó parte del ciclo de eventos 2019 "Pregunta al Poder", un espacio de diálogo entre políticos y periodistas que es llevado a cabo por la Fundación Konrad Adenauer e Infociudadana.

Algunas de las preguntas que se le hicieron al actual gobernador salteño y precandidato a presidente, fueron las siguientes:

Es sabido que Roberto Lavagna confirmó su candidatura presidencial, ¿Cómo van a dirimir la candidatura en Alternativa Federal?

"Estamos muy atentos a la oferta electoral, a mi juicio esto se ordena por demanda y no por oferta, entiendo que hay un enorme sector del pueblo argentino que quiere un cambio de gobierno, que no está conforme con como están marchando las cosas en Argentina, y no quiere que ese cambio de gobierno signifique volver al gobierno anterior. Construimos este espacio para ofrecer esa alternativa, no es el único espacio político que está afuera de esta grieta y vamos a insistir en invitar a cada uno de los sectores que tengan voluntad de que podamos formar un espacio común. Tenemos una semana todavía, a afectos que podamos confluir en unas primarias en donde el que gane sea el candidato de todo nuestro espacio, así es mucho más competitivo para la elección en general, la invitación esta abierta y veremos quienes son los que aceptan participar".

Se habla de un apoyo a María Eugenia Vidal en Buenos Aires, ¿qué hay de cierto?

"Lo ví en medios de comunicación, no me consta, no tengo la menor idea, entonces no me parece responsable opinar sobre algo de lo cual no participo y no tengo idea, entiendo que hoy la ley no permite ese tipo de cosas pero opinar sobre hipótesis que no me constan ,me parece difícil".

¿Habló con Sergio Massa?

"No hablé con él y no tengo la menor idea, nosotros construimos nuestro espacio y si tiene voluntad de competir como candidato a presidente, vamos a competir. Ratifico mi candidatura dentro del espacio político, sería bueno que compita pero no tengo idea de la posición que vaya a tomar, porque lo último que se, es que iba a participar dentro de este espacio, pero aparentemente podría haber otra alternativa".

¿Qué lectura hace de las últimas elecciones provinciales?

"Hay dos cosas que están pasando, claramente cuando la gente advierte más allá de la profunda crisis que vive la argentina, que las administraciones provinciales están presentes y de alguna manera alivian la situación gravosa que tenemos en el país, la gente acompaña, es la constante que estamos viendo en cada una de las elecciones en Argentina y me parece que es una tendencia que parece firme porque están ganando prácticamente todos los oficialismos de las provincias".

¿Qué opina de las famosas colectoras?

"Sostengo la necesidad de una profunda reforma en el sistema electoral en Argentina, de hecho en la provincia de Salta, lo hice con la boleta única electrónica en donde creo que el ciudadano tiene que hacer con la boleta lo que quiera hacer, o sea si quiere votar al presidente del partido comunista, al legislador del partido liberal, y al intendente del partido socialista que lo haga, para eso es importante cambiar el sistema electoral. Tenemos la logia en la cabeza de la boleta sábana que a mi juicio es algo que atrasa medio siglo, por eso hay que avanzar en esa reforma. En Argentina se habían comprometido gran parte de los partidos políticos antes de la elecciones de 2015 que iban a impulsar la reforma y que iban a utilizar ese sistema que se llegó a utilizar en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente veo que esa reforma no caminó. Hay que avanzar más allá de quienes sean los candidatos, en reformar los sistemas a efectos de que el ciudadano sea cada vez más dueño de su voto, para evitar esta historia de un lado y otro y la gente vote con más libertad, hay que abrirse de los prejuicios".

¿Cuál es su postura respecto al aborto?

"Vengo sosteniendo la necesidad de realizar una consulta vinculante y que sea el pueblo argentino el que resuelva sin intermediación de la política, organizaciones e instituciones, y sea el pueblo el que con toda soberanía lo pueda resolver porque la democracia representativa clásica ha entrado en decadencia, no sólo en Argentina sino en el mundo moderno, y son cuestiones que veremos que en otros lugares se avanzó con ese camino, no hay que tenerle miedo a la gente. Si nos animamos a consultarle a la gente, la sociedad se va a poder expresar con mucha más libertad de la que se expresan los políticos, que muchas veces lo hacen condicionados por distintas circunstancias sociales de costumbre, idiosincracia".

¿Qué opina de las elecciones que se harán en Salta y Jujuy?

"Pienso que todos los políticos tenemos la costumbre de tratar de interpretar las cosas siempre en nuestro beneficio, entonces cuando las cosas nos conviene, decimos que voten una cosa u otra, en Argentina cuando la gente vota a gobernador, vota a gobernador, no vota a proyecto nacionales, cuando la gente vota a nacional vota nacional y mi predicción es que en esas elecciones la gente elegirá de acuerdo a lo que le parece en término de la continuidad o no, estamos hablando de dos candidatos a gobernador que son gobernadores en la actualidad, entonces la clave responde mucho más a una lógica interna provincial que a una proyección nacional, después algunos dirán que la gente voto por una cosa".

¿Cuál es su proyecto para economía y seguridad?

"El problema de Argentina no se reduce a un problema de una crisis económica, la Argentina está viviendo una profunda crisis de valores, ese es el drama en un país donde cae la confianza. por más política monetaria responsable que tengas, si no hay confianza en ese país no hay monedas, sistema financiero, entrás en procesos devaluatorios, lo que estamos viviendo. Lo primero que hay que hacer es estabilizar la política argentina porque hoy la política es parte del problema y contamina la economía, entonces lo primero que hay que hacer es generar certidumbre, no se si serán los 10 puntos de acuerdo del gobierno ni lo 6 de otro ni los 25 de otro, esto no es un múltiple choice, hay que sentarse y generar un acuerdo sólido que establezca reglas de juego en Argentina para que empecemos a recuperar confianza, la confianza se pierde en 1 minuto la recuperación nos va a llevar un tiempo, porque hago tanto énfasis en eso, porque por más brillante plan económico que hagas, si no generás un mínimo de confianza estás perdido, el problema que tenemos hoy es que el gobierno subestimó la envergadura de la crisis y subestimó el prestigio personal del presidente como herramienta para recuperar confianza. Necesitamos un sistema confiable y es lo primero que hay que garantizar, hay que salir del circulo vicioso del ajuste porque coincido en que tenemos que llegar al equilibrio fiscal, no sólo al primario sino al total, el problema es que hay dos forma de hacerlo o crece la economía y vos haces que el gasto crezca menos que al economía o restringís y enfriás la economía que es lo que hizo el gobierno, y el resultado es que estamos pagando una crisis social importante. En materia de seguridad argentina tiene que acelerar procesos de reformas estructurales, particularmente hace 3 años que venimos dando vuelta con la implementación del nuevo código procesal penal, es un tema central y si no lo ponemos en funcionamiento. Entiendo que este mes empieza el plan piloto en Salta y tenemos que avanzar con fueros especializados, hay que estandarizar la formación de los agentes de seguridad, hay provincias como la mía en la cual los policías tienen que ir a la universidad, rendir exámen, dar un proceso y hay otros que están 4 meses le dan un arma y lo mandan a la calle".

¿Qué propone para cumplir los 180 días de clases?

"Son más los distritos de Argentina que la cumplen que los que no lo hacen, habitualmente tomamos el promedio de lo que pasa en al ciudad y provincia de Buenos Aires y opinamos, decimos que en Argentina no se cumple los 180 días de clases y la mayoría lo hace. Hay que darle herramientas a las provincias que no pueden resolver ese tema para que lo hagan, el sistema educativo en argentina es tremendamente inequitativo, y lo dice el gobernador de una provincia que debe ser de las que más porcentaje en su presupuesto invierte en educación con el 41 %, pero si lo miro respecto de cuanto se invierte por alumno estoy entre las 7 u 8 provincias que menos invierte por alumnos, porque somo el tercer presupuesto más bajo del país producto de menor actividad económica y una mala ley de coparticipación en Argentina".

¿Qué opina de la fórmula Fernández - Fernández?

"Tengo una mirada negativa respecto de lo que están planteando, porque me parece que el planteo por lo menos empezó claramente reafirmando los temores de muchos sectores, respecto de un nivel de institucionalidad bastante más débil, cuando un candidato apenas es proclamado candidato por quien conduce ese espacio, ya empieza a ser poco democrático, plantea que la primera tarea es revisar el contenido de las sentencias a mi me hace mucho ruido, porque una de las bases centrales para que la Argentina pueda funcionar es garantizar la división de poderes y una institucionalidad vigorosa, o sea tengo una mirada muy diferente a eso".