Una masiva misa en homenaje al ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota -quien falleció en un accidente automovilístico el 15 de septiembre del año pasado- reunió a los máximos dirigentes del Partido Justicialista. Pero los flashes de las cámaras se dirigieron a dos de ellos: Juan Schiaretti y Alberto Fernández.

A las 18.30, en la catedral de Córdoba, empezó la misa que recordó al dirigente peronista. Entre los presentes estuvieron las hijas del ex gobernador (Natalia y Candelaria), los referentes del Frente de Todos Sergio Massa, Wado de Pedro, el senador peronista Carlos Caserio, el presidente del Partido Justicialista nacional, José Luis Gioja, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri y el intendente capitalino Ramón Mestre, entre otros. Pero los protagonistas fueron otros.

La foto del día fue el abrazo entre el actual mandatario, Juan Schiaretti, y el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Ambos peronistas, hoy distanciados.

"Yo la verdad no lo necesito a Schiaretti, como no necesito a ningún gobernador. Yo necesito compañeros que me ayuden a construir una Argentina", disparó Fernández. De todas maneras, para llevar calma a la relación, dijo que "Córdoba tiene que ser parte de la Argentina que uno sueña, no se puede pensar un país sin Córdoba".

La diferencia entre ambos dirigentes parece no solucionarse en el corto tiempo. O por lo menos eso interpretó ayer Caserio, quien, en diálogo con "El fin de la metáfora" (Radio 10) dijo que "el gobernador se sigue expresando negativamente. Hablaron con Alberto pero no sé si cambiará".

Saludos en las redes

Distintas cuentas de Twitter recordaron al ex gobernador cordobés. Una de ellas fue Natalia de la Sota -actual concejala de la ciudad de Córdoba y una de las referentes cordobesas para Alberto Fernández-, quien escribió: "Se cumple un año desde el momento en que mi papá no está más. Un año también de enormes muestras de afecto que me hicieron entender aún más lo que fue, lo que es y lo que será José Manuel de la Sota para los cordobeses. Quisiera que estuvieran conmigo y mi familia en este día".

El actual gobernador de Córdoba no quiso quedar afuera, y lo recordó como "mi amigo y gran compañero de ruta. Con él, compartimos el sueño de la Córdoba grande, pujante. #DelaSota fue un gran dirigente, una persona que trabajó mucho por el pueblo de Córdoba", fue el tuit.

José Luis Gioja, titular del PJ nacional, publicó "una mezcla de tristeza porque él no está aquí, pero con alegría, al saber que cumpliremos el sueño por el cual trabajó sin descanso".