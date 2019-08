Una de las palabras más autorizadas del sindicalismo argentino, por historia, es la de Hugo Moyano. El camionero, en declaraciones televisivas, vaticinó que en octubre se ampliará la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. "La gente vive mal", sentenció.

Desde "Right now" ( C5N) el histórico dirigente gremial aseguró que la diferencia de votos no lo sorprendió, ya que "mucha gente me decía yo me equivoqué y no me vuelvo a equivocar. Estaba convencido de que perdía por mucho y en octubre va a perder por más". En esa línea graficó que "la gente vive mal, pasa necesidades extremas, los humildes, los laburantes que tienen bajos salarios, los jubilados, y no es justo en un país en el que se jactan de que tenemos para darle de comer a 400 millones de personas, para mí es imperdonable, y la gente decidió no perdonarlos cuando votó en las PASO".

Moyano: "Lo de Macri es imperdonable; la gente decidió no perdonarlos cuando votó en las PASO" https://t.co/gJ7RHr7xwh pic.twitter.com/nGVAUsv2fx — C5N (@C5N) August 25, 2019

Al disparar contra la gestión de Mauricio Macri, para Moyano "son enemigos de la gente de trabajo, ellos solo ven al trabajador en condiciones de esclavitud, creen que no tienen derecho a vivir con la dignidad que nos dio Perón y que defendemos con todas nuestras fuerzas".

De cara a un futuro gobierno, indicó que "debería haber un equilibrio en determinados lugares y tener participación gente que conozca de la actividad no solo desde lo técnico. Por ejemplo, en transporte, esta persona que está (por el ministro Guillermo Dietrich) no sabe nada. La única experiencia que tiene es haber construido la bicisenda".

También se refirió a la reconciliación con Cristina Kirchner, candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, con quien almorzó "dos o tres veces": "Como seres humanos sabemos que hemos cometido errores, pero, si uno compara los gobiernos de ella con el actual, hay una diferencia tremenda".

"Más que nunca tienen vigencia las palabras de Perón en el 74 cuando decía: Este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", cerró.