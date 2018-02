El diario platense "Hoy", propiedad del sindicalista Marcelo Balcedo, actualmente detenido en Uruguay, publicó en el título central de tapa en su edición hoy la frase "Yo madre, pido perdón", atribuida a la madre del dirigente gremial Myriam Renée Chávez, en alusión a los delitos de los que se lo acusa a su hijo, entre ellos asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de armas.



En este sentido, tras destacar que el titular del Soeme fue "formado y educado en el seno de una familia donde recibió cariño, amor y respeto", la mujer asegura que lo que la mantiene "en pie" es la "profunda duda" de que el dinero de su hijo "lo haya ganado por su capacidad intelectual y no estafando de la peor forma a los que tenía que defender".

Tapa. La del "Hoy" del 1 de febrero de 2018.

"Me cuesta creer lo que dicen de mi hijo. Tengo la esperanza de que todo esto sea una infamia", señala la madre del detenido dirigente sindical. Así lo expresa en una extensa nota publicada en el diario platense Hoy, que lleva la firma de "Myriam Renée Chávez, viuda de Balcedo", en la que la madre del titular de Soeme dice que se le "parte el corazón" del sólo hecho de pensar que un hijo suyo "haya podido hacer todo lo que los diarios y la televisión dicen que hizo".



"Al escribir esta nota siento que se me parte el corazón, porque pensar que un hijo mío haya podido hacer todo lo que los diarios y la televisión dicen que hizo me hace preguntar cómo es eso posible", planteó la madre del sindicalista, a quien la Justicia uruguaya le dictó ayer 120 días de prisión preventiva en un proceso por los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas.



Además de ser juzgado en Uruguay, Balcedo es investigado en Argentina por el juez federal Ernesto Kreplak, quien pidió la extradición tanto del titular del Soeme como de su mujer, Paola Fiege, también detenida en el país vecino.



En la carta que publicó el diario propiedad de la familia Balcedo, "Nené", como se la conoce a Chávez destaca el amor que recibió durante la infancia su hijo y recuerda que "a los 25 años, ya recibido de ingeniero en la Universidad Nacional de La Plata, fue beneficiado con una beca para hacer un magíster en Estados Unidos, en Washington DC, gracias al Arzobispado de La Plata".



Luego, explica a sus lectores cuestiones "que ponen en duda mi buen nombre y el de mi familia" y detalla que la casa que posee en el Country Abril de Hudson la adquirió "hace 11 años con un crédito del Banco Provincia" que terminó de pagar -según asegura- en el 2015.

La nota. Publicada en la página 3 del diario Hoy de La Plata.

"La vivienda que tengo en la localidad de Cariló la compramos con Antonio hace 28 años con un crédito que abonamos en dos años a la empresa Bosques Sociedad Anónima. Una firma de más de 30 años de actividad y muy respetada en su rubro. Transacción hecha en tiempos en que se confiaba en el valor de la palabra", agrega, entre otras justificaciones y explicaciones que incluye en la misiva.



La madre de Balcedo se encuentra citada a prestar declaración indagatoria el próximo miércoles ante el juez Kreplak, quien también ordenó su inhibición general de bienes en la causa en la que su hijo está acusado de liderar una asociación ilícita y lavado de activos.