La retirada de un grupo de diputados y diputadas del PRO, en el Congreso cuando el presidente Alberto Fernández reclamó que avance la investigación judicial por la deuda que el macrismo contrajo con el FMI, volvió a ponerle temperatura a la interna de Juntos por el Cambio. Abrió nuevas grietas y dejó expuestas las diferencias entre los integrantes de la coalición opositora.

El bloque de diputados y senadores del PRO argumentó su actitud "ante las injustificables acusaciones y difamaciones" del jefe de Estado contra Mauricio Macri, "en un intento de priorizar hablarle a la tribuna del Frente de Todos en lugar de convocar al diálogo en momentos críticos de nuestro país". Sin embargo, los legisladores de la UCR y la Coalición Cívica -que también forman parte de Juntos por el Cambio- permanecieron en el recinto y escucharon el discurso del Presidente hasta el final.

Uno de los diputados radicales que permaneció en su banca fue Facundo Manes. "Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos", aseguró el neurocientífico en su cuenta de Twitter.

Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo.



La Argentina del futuro será de los que nos quedamos. — Facundo Manes (@ManesF) March 1, 2022

"No va más la Argentina de una mitad contra la otra, la de intentar anular al otro. Ya probamos con la grieta y casi la mitad de los argentinos vive en la pobreza. Comencemos, al menos, por escuchar al otro si es que realmente pretendemos construir el rumbo para salir adelante", agregó el diputado de la UCR en su red social.

Juntos por el Cambio: críticas de un senador del PRO a Manes

Esa actitud del neurocientífico molestó en el espacio fundado por Mauricio Macri y provocó una respuesta feroz del senador nacional por Chubut, Ignacio Agustín Torres. "Habla mucho del cerebro, pero lo usa poco", disparó en declaraciones radiales, tras dejar expuestas las diferencias en Juntos por el Cambio. "No es tiempo de vanidades", agregó.

.

Torres justificó, además, la iniciativa del bloque del RO de abandonar el recinto en medio del discurso de Alberto Fernández. "No se puede seguir avalando la mentira", consideró el senador. "En lo particular, esperaba un mensaje distinto del Presidente; fue un discurso tribunero, revanchista, dando explicaciones a Cristina y Máximo Kirchner".

Gerardo Morales salió a bancar a Manes

La interna no terminó ahí, ya que el gobernador jujeño y presidente de la UCR se solidarizó con Manes, tras los cuestionamientos de Torres. "La construcción de una Argentina mejor parte de la tolerancia y del diálogo. Los agravios contra Facundo Manes merecen un enérgico rechazo y no representan en absoluto los valores que nos definen en Juntos por el Cambio como un espacio plural. Le exijo, senador Torres, que se rectifique", subrayó Morales en su cuenta de Twitter.

La construcción de una Argentina mejor parte de la tolerancia y del diálogo. Los agravios contra @ManesF merecen un enérgico rechazo y no representan en absoluto los valores que nos definen en @juntoscambioar como un espacio plural. Le exijo, senador Torres, que se rectifique. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 2, 2022

Al respaldo de Morales se sumó Juan Martín Musac, diputado nacional por Santa Fe. "Expresar una posición no puede ser motivo de agravios. Todo mi apoyo a Facundo Manes. Erran los que creen que descalificando construyen un Juntos por el Cambio mejor. Debemos ofrecerle a los argentinos un modelo de país basado en la tolerancia y la pluralidad. Allí todas nuestras energías", resumió el legislador.