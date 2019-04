Por Roberto Di Sandro

El Decano

71 años en la Casa Rosada

Otro reporte sobre la pobreza

El gobierno recibió un informe de la Iglesia que señala, con datos directos y precisos, la paulatina suba de la pobreza en todo el país. El documento fue entregado por la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), aunque no figura en el parte oficial suministrado por Casa Rosada, donde sí se señala “el tono cordial” en que se realizó el encuentro y agrega que, “con agenda abierta, se repasó la situación económica y social del país y analizaron alternativas para profundizar la relación de la Iglesia con el gobierno”. Esto ocurrió hace algunas horas, no en la Casa Rosada, sino en la misma sede del Episcopado y allí acudió el jefe de gabinete, Marcos Peña, que esta semana se mostró más activo que otras veces saliendo de la sede gubernamental. Lo acompañó en la visita a los dignatarios de la Iglesia Alfredo Abriani, secretario de Culto, y fueron recibidos por el presidente de la CEA y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Vicente Ojea; el vicepresidente, cardenal Mario Aurelio Poli, y el secretario general y obispo de Chascomús, monseñor Carlos Humberto Malfa.

No figura en la información oficial el documento donde se señala cómo crece la pobreza, así como la cantidad de despidos de trabajadores que se producen frecuentemente y la impresionante proliferación de nuevos comedores que se abren a diario para contener el hambre no sólo de los chicos sino también de los adultos. Incluye el papel oficial “la necesidad de trabajar sobre acuerdos básicos logrados por el gobierno para generar cambios estructurales como la eliminación de la corrupción en la obra pública y los avances contra el narcotráfico”.

En lo profundo de la reunión se analizó todo lo que la entidad religiosa recibe diariamente de las parroquias donde se refugian familias enteras y se constata fielmente que la situación imperante es cada vez más caótica. Este hecho dramático no figura en absoluto en la información proporcionada por el Poder Ejecutivo. Quizás fue uno de los hechos más salientes de la semana, al que se agregó el de la multitud que llenó las calles de la ciudad el último jueves, con una marcha impresionante contra este plan económico y los reclamos para terminar de una vez por todas con los descontrolados aumentos de precios. Como es habitual, este espacio de Crónica suministra a nuestros lectores diversos acontecimientos que son casi exclusivos y creíbles a pesar de que algunos, a veces por su contenido, sorprendan en grado superlativo.

Radicales, con todo

Los radicales que acompañan al gobierno suspendieron la reunión con el Presidente del lunes pasado. Un viaje de Gerardo Morales a China (así informaron) pospuso el encuentro para su regreso. Sin embargo el jueves a la noche, tras la jornada de la gran marcha, algunos del partido centenario concurrieron a una cena con altos funcionarios del gobierno para analizar “la previa” con el presidente Macri. Morales y Alfredo Cornejo, dos directos integrantes del gobierno de Cambiemos, cenaron en el restaurante Novecento con el reaparecido Marcos Peña. Decimos reaparecido porque después de mucho tiempo puso la cara en televisión para someterse a un largo cuestionario planteado por el periodista Luis Novaresio.

Esta vez “lo mandó el Presidente a hablar”, se escuchó en esferas presidenciales. En aquella cena se acordó que en unos quince días más “todos los radicales que respaldan al Presidente se encontrarán en Olivos”. No para pedirle puestos, sino para que cambie un poco el rumbo del plan económico, solicitando la inmediata aplicación de medidas que tiendan a aliviar la situación de la población. Sin embargo, algunos dirigentes insisten en que el cargo de vicepresidente, acompañando a Macri para las próximas elecciones, sea radical. Lo señalaron sin vuelta de hoja. Atención que todo cambia en esta vida.

Más ajustes del FMI

Se analiza en la cúpula del gobierno la advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre la inflación que no baja. Hubo una especie de reto que llegó de la devoradora entidad crediticia al propio Presidente acerca del flagelo que no se detiene. Un mensaje secreto advierte que se hace el desembolso de otros 10 mil millones de dólares pero que “se va a estar siguiendo paso a paso cuáles son las medidas de ajuste que se toman porque la inflación, en lugar de bajar, crece”.

El párrafo está preocupando al grupo que gobierna. Para colmo, el Banco Mundial también hizo conocer su pensamiento sobre el particular y dice que “sin duda es muy duro el precio que paga la Argentina, pero es la única manera de superar la crisis”, insistiendo en que para terminar con el déficit hay que seguir ajustando sin desfallecer. De ahí que las reuniones del gabinete siguen sin solución de continuidad todos los fines de semana en Olivos por directa indicación de Macri, que tiene una obsesión constante acerca de la gravedad del problema que por ahora no tiene solución y al que no le encuentran la vuelta.

Lo miran por TV

Breves y Sabrosas dispone hoy de varias creíbles y otras no, pero como ya nada sorprende, se cumplen. El otro día Carlos Saúl Menem volvió a la Casa Rosada para presidir una reunión de gabinete. Así decía la información: “El presidente Carlos Menem presidió...”. Duró pocos minutos esa publicación oficial, ya que la corrigieron de inmediato. Algunos pasaron el error. Seguimos. La multitudinaria marcha del jueves superó todo lo previsto. Preocupó mucho la concentración y el intento de acampe en los alrededores del edificio de Desarrollo Social. Provocó muchas reuniones. Inclusive una en Olivos, donde los que lo estaban mirando por TV, entre ellos el Presidente, intercambiaron opiniones preocupados por ciertos movimientos. Allí estuvieron algunos ministros para dar a conocer su opinión. Entre otros, la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Su mención originó un desmentido de no haber participado del encuentro. O el informante se equivocó de dama, o quizá se quiso ignorar el momento. Cada uno maneja la difusión “a piacere”.

Ese día hicimos un recuento: todas las oficinas de la Casa de Gobierno, del Ministerio de Economía y de la AFIP tenían los televisores prendidos. En Olivos, para qué decir. El humor también es noticia: “La noticia del mes es que el Presidente le pidió a Jaime Duran Barba que ‘se afeite’”. Otra: “ Nicolás Dujovne le propone a Macri pintar la Rosada de color verde... ¡para dolarizarla!”. La última: “ Miguel Ángel Pichetto reveló que entran al país 40 mil desocupados por año; Mauricio contestó que son turistas”. ¿No es gracioso?

La asociación Amigos de la Fundación Leloir para la Investigación contra el Cáncer (Afulic) cumple 17 años de trabajo voluntario. Realiza el próximo 13 de abril una gran gala solidaria que será conducida por Eugenia Tobal y Mario Massaccesi. Habrá muchas cosas emotivas. Vale la pena decir presente.

Esto vale: dos desarrollos de ingeniería rural para la siembra realizados por técnicos del INTA fueron patentados en Brasil y Estados Unidos. Ah, los números: ¿el Staff Report es? Se trata de un informe que los economistas del Fondo Monetario elevan al Board acerca de la situación política argentina. Están recibiendo encuestas casi diarias de distintos sectores de nuestro país, incluyendo los del gobierno, sobre la incertidumbre en los resultados de los comicios. Algunos muestran a Cristina con varios puntos adelante. Hasta hablan de fuga de capitales. Mamita.

Felicidades para Mario Puerta, un gran laburante de prensa. Cumple más de cuarenta años en la Casa Rosada. Testigo de la historia. Fue la última del bloque.

Controlar la góndola

Tiene previsto ir a Tucumán. Están buscando el día. Como siempre, no quieren hacer anuncio del viaje. Entretanto, como es habitual, el Presidente preside las reuniones de gabinete de cada jornada. Mañana, “con todos”, no sólo ministros sino demás funcionarios. La obsesión: cómo bajar la inflación. La otra: frenar los aumentos de cada día. Se busca por todos lados y ahora dicen que hablarán de la “ley góndola” que presenta Elisa “Lilita” Carrió. Intentan analizar de qué forma se puede monitorear un control de precios “sin que sea un control de precios”.

A la vez, se tratará un plan “anticrisis” expuesto por el radicalismo, no en todos sus detalles, el último jueves en la cena con Peña. Después, a la noche, en la Sociedad Rural el Presidente hablará en una cena sobre inversiones con un grupo económico especial. Volvemos dentro de siete días y no se olviden: el miércoles a las 22.30 estamos en la pantalla de Crónica HD. Que pasen una buena semana.