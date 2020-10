El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista ( PJ), José Luis Gioja, aseguró este jueves que al peronismo le “encantaría” que tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sean oradores el próximo sábado en el acto por el Día de la Lealtad, con eje en una plataforma virtual por la pandemia de coronavirus y una acotada participación presencial que tendrá como escenario al salón Felipe Vallese de la sede de la CGT.



"Queremos que el sábado hablen Alberto y Cristina; nos encantaría que estén los dos", sostuvo Gioja en declaraciones formuladas en la mañana de esta jornada a la radio online FutuRöck, en las que enfatizó que “el único acto oficial del sábado 17 de octubre es el virtual porque nosotros no convocamos a salir a la calle”.



Con la presencia del presidente Alberto Fernández confirmada y al ser consultado sobre la posible asistencia de la Vicepresidenta en el acto que se desarrollará en la sede de la CGT, Gioja respondió: "No tengo el dato si Cristina va a estar, pero nos encantaría que ella participe del acto. Queremos que el sábado hablen Alberto y Cristina; nos encantaría que estén los dos", remarcó.

Cristina Kirchner fue invitada por los organizadores del acto, pero todavía desde su entorno no confirmaron su presencia en la CGT, la que visitó por última vez en 2008 junto a su esposo Néstor Kirchner.



Con respecto a la convocatoria a realizar una movilización a bordo de vehículos que impulsan sindicatos cercanos al camionero Hugo Moyano, el diputado sanjuanino aclaró que “el único acto oficial del sábado es el virtual”.



“Nosotros no convocamos a salir a la calle el sábado”, remarcó el diputado nacional y manifestó: “ A mí me encanta la idea de salir a la calle, pero tenemos que pensar en cuidarnos”, en referencia al coronavirus.

Sobre la próxima conducción del PJ que asumiría en diciembre próximo, el titular del Consejo partidario sostuvo que, “ mayoritariamente, está aceptado que Alberto sea el próximo presidente del Partido Justicialista".



En esa línea, destacó que “ algunos compañeros propusieron que Cristina lo acompañe”, como es el caso del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.



También Gioja consideró que “Alberto va a ser el presidente del PJ porque es lo mejor que le puede pasar al peronismo hoy para mantenernos unidos”.