El diputado nacional por Santa Fe José Núñez (PRO- Juntos por el Cambio), que ayer fue diagnosticado con coronavirus, afirmó hoy que los legisladores son "trabajadores esenciales" y tienen que "poner el cuerpo, como lo hacen médicos, almaceneros y periodistas" en el marco de la pandemia.



En declaraciones a Télam Radio, Núñez -que participó en forma presencial de la sesión de la Cámara de Diputados del martes pasado,- dijo que no tuvo contacto estrecho "con nadie" cuando regresó a la provincia de Santa Fe, y aseguró que, "por ahora", dieron negativo más 30 controles a colegas de su bloque.



"Por suerte no tuve contacto estrecho con nadie desde que llegué el miércoles. Sabía que corría riesgo, que era algo que podía pasar, pero fui a cumplir con mi trabajo, como hacen todos los trabajadores esenciales", afirmó Núñez.

En ese sentido, dijo que había tomado "todas las precauciones", como "uso de barbijo, lavado de manos" pero señaló que, pese a eso, "son cosas que pasan".



"Los legisladores tenemos que garantizar el funcionamiento de la Cámara", subrayó el diputado de Juntos por el Cambio, quien agregó: "Somos esenciales, tenemos que poner el cuerpo, cómo lo hacen médicos, almaceneros, periodistas, no tenemos privilegios".

"Cuando decidimos viajar con mi médico tomé todos los recaudos y, al volver, automáticamente me aislé. Después de cuatro días me hice el hisopado, el domingo, y el lunes (por ayer) supe el positivo, que comuniqué al jefe del bloque (Cristian Ritondo) y a todos oficialmente. No hubo ocultamiento de nada", explicó.

Asimismo, aclaró que le consta que hasta anoche "más de 35 compañeros del bloque se hicieron el hisopado, y hasta ahora a más de 30 ya le dio negativo".



Respecto de cómo piensa que seguirá la actividad en Diputados, Núñez indicó que, desde Juntos por Cambio, están "trabajando para llegar un acuerdo", y dijo que en la reunión convocada para hoy a las 19 por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, "se puede llegar a un consenso para tratar los temas que estén vinculados de alguna u otra manera emergencia sanitaria de manera mixta, virtual y presencial".



En cambio, consideró que los temas que "estén por fuera de agenda, deben tratarse de manera presencial, o discutirlas en otro momento, como por ejemplo la reforma judicial, lo previsional o el Presupuesto".

"Son temas que requieren de mucha discusión, y lo virtual tiene muchos inconvenientes de comunicación y conectividad", consideró el diputado del PRO.



Por otra parte, negó que el expresidente Mauricio Macri marque pautas para el accionar del bloque del PRO: "Nosotros tenemos debates internos, podemos discutir todos los temas con libertad y sentar nuestra posición, y por supuesto que hay matices", consideró.



"No recibimos telefonazos del expresidente. Los telefonazos parece que quien los recibe es el presidente de la Cámara", concluyó el diputado santafesino.

El gobernador de Mendoza aislado preventivamente

La alarma del caso positivo de COVID-19 de Núñez, se sumó a la preocupación que despertó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien continuará aislado en su domicilio hasta mañana por recomendación de los infectólogos, luego de la aparición de casos positivos de coronavirus entre funcionarios de su gabinete.



"El gobernador seguirá aislado hasta el día de mañana por recomendación médica”, indicaron a Telam esta mañana desde la gobernación, y aclararon que el mandatario no presenta ningún síntoma de la enfermedad.



La ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri; el subsecretario de Comunicación, Pablo Sarale; cuatro trabajadores de las direcciones dependientes de este último funcionario; y la directora del Ecoparque, Mariana Caram, dieron positivo de coronavirus en los últimos días en la provincia.

"No está aislado por un contacto estrecho, sino porque los infectólogos le recomendaron aislarse por el contacto con los ministros. Por más de que haya estado a dos o tres metros de distancia es lo que debe hacer”, explicó también el vicegobernador de la provincia Mario Abed a la prensa.