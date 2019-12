"Cayó la tercera sesión extraordinaria del 147° período legislativo. Se posterga el tratamiento de la ley impositiva”.



Con esas palabras, el Senado bonaerense informó el primer golpe al gobierno de Axel Kicillof, quien culpó a las ausencias de María Eugenia Vidal y Federico Salvai (quien fuera su jefe de gabinete) por el desorden en la oposición.



El 9 de enero, el oficialismo buscará nuevamente su aprobación. En conferencia de prensa, Kicillof no ocultó su enojo, y sostuvo que “estamos ante una actitud irresponsable de la oposición” por no dar quórum.



“Es una situación penosa. Les duró nueve días la actitud de gobernabilidad y de querer colaborar, pero ahora no prestan ayuda para tratar de solucionar los problemas que dejaron”, expresó desde La Plata.



En ese sentido resaltó el viaje de Vidal a París. “Ni siquiera sabemos cuál es el interlocutor válido para discutir”, añadió.



“El dinero que dejó la administración anterior no alcanza. No queremos quejarnos. Queremos gobernar. Como mínimo, si generaron los problemas, no obstaculicen. Están profundizando la crisis de la provincia”, agregó.



Negando el proyecto de ley como “impuestazo”, el mandatario sentenció: “Estamos recuperando la inflación del año pasado, no recaudando más. Y no es cobrándoles lo mismo a los grandes que a los pequeños propietarios”.



Las negociaciones abiertas entre el gobernador Axel Kicillof con la oposición por el proyecto de Ley Fiscal 2020 (el cual contiene incrementos de hasta el 75% en el Inmobiliario) terminaron en el vacío. Los senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, tras un cuarto intermedio, decidieron no bajar al recinto a dar quórum para sesionar.



“No hay impuestazo”, dijo fuera de micrófono un legislador en los pasillos del Senado. En el centro de la polémica por el proyecto de Ley Fiscal estaban los artículos referidos al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. Con la idea de darle un perfil más progresivo al esquema de recaudación de la provincia, el gobernador dispuso allí un sistema de segmentación por el cual en algunos casos las subas llegaban al 75%.



En el Inmobiliario Rural, por ejemplo, ese incremento regiría para los propietarios de campos de más de 2.000 hectáreas en la provincia, unas 200 personas. En esa línea, la oposición hizo una propuesta que contemplaba que en ningún caso las subas superaran el 50%, el equivalente a la inflación anual. Además, pidieron que se revisen los ajustes dispuestos en las alícuotas de Ingresos Brutos para varias actividades. Sin respuesta, no hubo sesión.