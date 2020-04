El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que las restricciones en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantendrán prácticamente iguales en el conurbano, y confirmó que en los próximos días se determinarán algunas excepciones "en municipios donde no circula el coronavirus".



"En el conurbano se van a mantener prácticamente todas las restricciones de la cuarentena y habrá muy pocas o ningunas excepciones”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa que brindó este lunes por la mañana, la jornada en la que empezaron a regir once nuevas excepciones a nivel nacional en el contexto de la cuarentena administrada que rige actualmente.

En cambio, el mandatario bonaerense afirmó que "en los municipios del interior de la provincia donde no circula el coronavirus", habrá "en los próximos días" una flexibilización del aislamiento.



Además, en la conferencia de prensa, Kicillof recordó que, a partir de este lunes, es obligatorio usar tapabocas en la provincia de Buenos Aires y adelantó que se aplicarán medidas más rígidas respecto al transporte público, que tendrá además mayores frecuencias, y mayores medidas de control e higiene ya que es el "el principal vector de contagios”.



También anunció que va a haber más controles de la circulación en las rutas y que la gobernación no va a permitir el cierre de ninguna ruta, tal como ocurrió en algunos municipios por medidas tomadas por sus intendentes para impedir el ingreso de no residentes a sus localidades.

Los permisos para retomar la actividad, explicó el mandatario provincial, no van a ser permanentes porque, en el caso de que se regristre un incremento de contagios, se volverá atrás.



De hecho, enfatizó que el objetivo de las medidas del gobierno sigue siendo el mismo, que es el de "cuidar la salud y la vida de los y las bonaerenses".



Por otro lado, Kicillof precisó que "en las próximas horas se publicará una nueva reglamentación con pautas más rígidas en cuanto a distanciamiento e higiene para el transporte público para evitar contagios" y también para la profundización de "los mecanismos de control".