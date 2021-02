Mientras avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó el Barrio Itatí de Quilmes, donde durante la fase 1 de la pandemia se aplicó un cierre preventivo que permitió la contención de los contagios masivos. Se inauguraron obras de cloacas y agua potable que beneficiarán a 30 mil vecinos. "Este gobierno no mira la realidad por la TV, cumplimos los compromisos", aseguró.

Junto a la intendenta, Mayra Mendoza y la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, el gobernador bonaerense recordó lo ocurrido el año pasado en la etapa más restrictiva del aislamiento, cuando "alguno se enteró de la existencia de Azul e Itatí por la pandemia y lo quisieron mostrar como la barbarie contra la civilización. Muchos se acordaron de que hay miles de argentinos que viven en condiciones que no merecen vivir, pero cuando las cosas salieron bien, no contaron más la historia y se fueron a buscar otro lugar para hacer daño político", dijo el gobernador.



"Nosotros no miramos la realidad por la TV, porque sabemos que es una mirada estigmatizante, persecutoria y a veces simplemente una operación política y dañina", dijo y agregó que lo que ocurrió en Azul e Itatí "fue parte de lo que la provincia tuvo que atravesar en esta pandemia cuando venían las cámaras y decían que estábamos cercenando libertades".

Kicillof inauguró obras cloacales en Quilmes.





Sin embargo, el mandatario sostuvo que se trató de "una intencionalidad política para hacer daño porque fue ahí que enteraron de la falta de agua potable y cloacas indispensable para la salud, y sobre todo en pandemia, y en nuestros barrios populares".



"Tal vez por eso hoy no quieren hablar del tema, no quieren hablar de todo lo que no se hizo en el gobierno anterior y que se anunció simplemente para la prensa", dijo el mandatario, tras lo cual remarcó que "no solo no se terminó, sino que ni siquiera se comenzó. Se dejo inconcluso y con deuda".

.





En este sentido, subrayó que lo que se hace desde el gobierno es "instrumentar los medios para cuidar su vida y su salud" y aseguró: "Nuestro compromiso es permanente para revertir de fondo las condiciones tan injustas de vida de una parte de nuestro pueblo" por lo que le atribuyó hoy la inexistencia de "todos los canales de televisión patrullando".



"Venimos a decir que cumplimos el compromiso que hicimos y terminar todo lo que quedó inconcluso; y seguir avanzando más allá para seguir mejorando" afirmó el mandatario bonaerense.



Se trata de la construcción de dos colectores cloacales primarios para la evacuación de los efluentes provenientes de las redes secundarias del barrio, que se iniciarán una vez finalizadas las obras de la red primaria.

Kicillof explicó que las obras beneficiarán a 30 mil vecinos en el Barrio Itatí de Quilmes.





Al respecto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, manifestó "Tenemos la red primaria de agua potable que le dará más presión a los vecinos de Quilmes y esta misma obra beneficiará a los vecinos del Barrio Azul, son más de 30 mil personas las que se verán beneficiadas con estas obras".



Además, pidió poner “en valor estás obras, sin el trabajo mancomunado nada de todo esto sería posible. Creamos en el trabajo que hacemos todos los días, trabajamos por el bienestar de nuestros vecinos”.



En tanto, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri tras reconocer que “la gestión anterior nos dejó 100 obras paradas, una empresa casi quebrada, por eso agradezco a los empleados de la empresa, que tampoco bajaron los brazos".

.





"Le agradezco a los vecinos que no bajaron los brazos, que se cuidaron, que nos permitieron llegar mucho más rápido. El año pasado estuvimos colaborando para que funcionaran las 100 canillas comunitarias que no funcionaban", concluyó.