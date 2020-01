El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, llamó este martes a "actuar con responsabilidad" y "sin beneficiar a los sectores más privilegiados", al enviar una nueva versión de Ley Impositiva 2020, que no fue consensuada con la oposición y que determina un corte de las negociaciones.



La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados provincial contempla una reducción del 75 al 55 por ciento del impuesto Inmobiliario para 1.400.000 partidas, y una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos del 3,5 al 1,5 por ciento en la producción de medicamentos; dos de los cuestionamientos que había realizado la oposición para justificar no dar quórum a fines de diciembre en el Senado provincial, cuando se consideraba el proyecto original.



"Esperamos que la oposición actúe con la responsabilidad que las y los bonaerenses necesitan; sin desfinanciar a la Provincia y sin beneficiar, exclusivamente, a los sectores más privilegiados", tuiteó el gobernador en su red social, en la que detalló las modificaciones del proyecto respecto de su primera versión.

Por su parte, el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, lamentó que "otra vez nos quedamos sin interlocutores, nuevamente fallaron, no sé si tienen problemas entre ellos y no se ponen de acuerdo, ya que algunos nos decían que estaban de acuerdo con la cláusula de progresividad".



Bianco, en diálogo con la prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, explicó que ayer presentaron un proyecto con modificaciones a la oposición y quedaron a la espera de una respuesta que permitiera el envío, con consenso, de la iniciativa, pero esa respuesta no llegó.

"Les pedimos que nos contestaran anoche, a la hora que sea, y nos pidieron hacerlo esta mañana porque, entre otras razones, llegaba al país María Eugenia Vidal, y hoy desde las 9 empezaron los llamados diciendo que en un rato contestaban y nada; les dijimos que el plazo máximo era las 14 y no tuvimos respuesta", detalló.



El Jefe de Gabinete remarcó que "intentamos desde hace 10 días llegar a un consenso, esperamos que sean razonables y se pongan a laburar porque hasta ahora no lo han hecho, y esperamos tener la ley impositiva que piden 17 millones de bonaerenses".



"Enviamos a Diputados un proyecto con modificaciones que lo hacen más progresivo que antes, es superador al que estábamos trabajando, pero lamentablemente no pudo ser consensuado porque nos quedamos nuevamente sin interlocutores", insistió Bianco



El Jefe de Gabinete reflexionó que a los bonaerenses "nos les importa si la oposición vino, se fue, si pasamos a cuarto intermedio, el plantón. Les interesa que le solucionemos los problemas y las emergencias, los bonaerenses no pueden esperar más, por eso ya presentamos el proyecto y ahora deberá darse el debate legislativo".



El propio gobernador en su cuenta de Twitter difundió los puntos más salientes del proyecto: principalmente que se "reduce el segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto".

Las modificaciones propuestas son:

1. Reducción del segmento que tendrá incremento por encima de la inflación a menos del 25% de las partidas, sosteniéndose la progresividad del impuesto.

"Los jubilados de haberes mínimos quedan exceptuados del pago del impuesto inmobiliario urbano; se reduce la alícuota de ingresos brutos a los servicios jurídicos, notariales, de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal, de diseño especializado, actividades profesionales científicas y técnica y que se reducen las alícuotas a venta en comercios minoristas de almacén, alimentos, kioscos", puntualizó Kicillof.

El gobernador destacó que otras de las modificaciones son : "la extensión de beneficios para pymes del sector agropecuario; la exención del pago del impuesto automotor para transportes municipales y la descentralización en los municipios del cobro de patentes modelos 2009".

"También se exime del pago de tasas e impuesto inmobiliario a asociaciones civiles (clubes de barrio, centros de jubilados, bomberos voluntarios) y se pone un techo al incremento del impuesto automotor (patentes) que no podrá ser mayor a la inflación de 2019 (50%), ya que por la devaluación de 2019 el valor de los vehículos creció desmesuradamente", detalló.