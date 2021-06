El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó este martes los resultados en la campaña de vacunación contra el coronavirus. "Viene marchando no rápido, sino rapidísimo", aseguró durante un acto en el que puso en marcha la nueva estación central de bombeo clocal del municipio de Junín.

"A seguir cuidándose, que con el esfuerzo se llega a la meta. Lo logramos en el conurbano, lo vamos a lograr en el interior; es cuestión de ser solidarios, de pensar en el otro, de no salvarse uno sino ayudar y colaborar", subrayó Kicillof, tras asegurar que "si hay que sacrificar algo" en medio de la pandemia, prefiere que sean "actividades y no vidas de las y los bonaerenses".

Al referirse a la obra inaugurada en Junín, el mendatario provincial destacó que traerá "beneficios sanitarios y trabajo" para los habitantes del distrito y recordó que "había quedado paralizada por la gestión provincial anterior tras la derrota electoral" en 2019. "Era una obra que tenía más avance físico que el pago, así que se tuvo que pagar el 80% para poder inaugurarla", puntualizó.

Por su parte, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, agradeció la nueva estación central de bombeo cloacal y reconoció que "es fundamental trabajar en conjunto mano a mano con la provincia de Buenos Aires". Dijo, además, que "las obras no son de nadie, de ningún gobernante, sino de los vecinos", para quienes "se trabaja día a día".

Durante su discurso, Petrecca, de Juntos por el Cambio, ofreció al gobierno bonaerense sus Centros de Atención Primaria de la Salud (Capss) para acelerar el proceso de vacunación contra el coronavirus, y celebró la llegada de dosis.

El gobernador Kicillof retomó estas palabras del jefe comunal y dijo: "Tomo lo que vos decís, de marchar más rápido con la vacunación y la vacunación viene marchando no rápido, rapidísimo".

"Cuando vienen vacunas, vacunamos. No quiero que se haga discusión con lo que no es discutible, y si no me equivoco acá en Junín tenemos 43.000 vacunados con primera dosis, con 93.000 habitantes. Y si te fijás cómo está la región, estamos hablando de más del 40% de vacunados, lo que es un privilegio enorme", dijo Kicillof

Además, remarcó que "en el planeta no se alcanzó ese porcentaje" de vacunación que "se alcanzó en Junín" y que "se alcanza en la provincia de Buenos Aires".