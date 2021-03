El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este jueves que la causa "dólar futuro" fue una "infamia absoluta" usada para "ganar elecciones" y pidió a la Cámara Federal de Casación "terminar con esta farsa", al comenzar a exponer en la audiencia previa a resolver si se cierra el caso por inexistencia de delito.

"Es la historia de una infamia absoluta. Intencionalidad política, la causa se usó para ganar las elecciones de 2015", aseveró.

"Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa aplicando la ley y el sentido común", apuntó Kicillof a los jueces en esta audiencia importante para definir si el expediente se eleva a juicio oral. "Los peritos contables de la Corte Suprema dan todos los elementos para decir lo que todo el mundo sabe: que acá no hay ningún delito", subrayó.

"Desde el primer día pedimos que se demuestre que lo que pasó no es delito", agregó, y recordó que la pericia de contados de la Corte Suprema de Justicia ya comprobó que no hubo perjuicio para el Estado nacional. "Querían seguir enjuiciando, persiguiendo, inventando hechos con una acusación falsa. Sinceramente este juicio no se puede realizar porque no hubo delito".

Según el gobernador bonaerense, este expediente "también se usó para un negociado cuando cambió el Gobierno, para fijar cuánto iban a ganar los que después fueron funcionarios de Macri, devaluaron y se embolsaron la plata".

"No es un tema de discusión legal, nunca se denunció un delito, incluso cambiaron las acusaciones y los testigos. Armaron una realidad paralela en los diarios", señaló.

"Todas estas son paparruchadas e inventos, este juicio nunca debió haberse realizado porque no hay delito. Hicieron mil tapas en los diarios pero el delito nunca existió", enfatizó.

Detalles de la causa

La causa se inició a raíz de una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes señalaron que entre agosto y noviembre de ese año, el Banco Central de la Nación cerró contratos a "dólar futuro" con los cuales, supuestamente, se habrían ejecutado maniobras irregularidades. El fallecido juez Claudio Bonadio consideró que hubo delito y procesó a Cristina Kirchner, a Kicillof y a exdirectores del Banco Central por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Sin embargo, tanto Cristina Kirchner y como Kicillof, quien era ministro de Economía al momento de los hechos investigados, solicitaron sus sobreseimientos cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ratificó el año pasado que se llevaría a cabo el juicio oral. En las exposiciones que hubo hasta el momento, la defensa de ambos dijo que las pericias determinaron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como "herramienta de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país" y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario, se produjeron ganancias.