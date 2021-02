El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reconoció que es cuestionable que alguien se vacune contra el Covid-19 sin respetar las prioridades establecidas, pero consideró muy dificultoso el poder controlar rigurosamente y detectar casos como ese en los lugares de vacunación.

Durante una conferencia de prensa realizada en Necochea, luego de una reunión con intendentes y funcionarios de su gabinete, Kicillof condenó los casos de quienes "fragúan pertenecer al personal sanitario o tener alguna comorbilidad para ser vacunados antes de lo que les corresponde", e invitó "a denunciar los casos de los que se tenga conocimiento, en la línea 148 o en la web de la provincia".

Al mismo tiempo, explicó que "cuando el gobierno nacional fijó como criterio que los primeros en ser vacunados iban a ser los trabajadores del sistema de salud, en la provincia establecimos que primero los de terapia intensiva y luego el resto". Enseguida, aclaró que eso no solo engloba a todo el personal sanitario, sino también a muchos otros trabajadores que también realizan tareas en centros sanitarios: administrativos, de limpieza, mantenimiento, vigilancia, etc. "que también pueden llevar el virus en cualquier momento".

.

"Se estima que son unas 250.000 personas en la provincia de Buenos Aires, pero no hay número exacto porque hay quoenes trabajan también en la ciudad de Buenos Aires y hay gente que trabaja en negro", precisó Kicillof, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco; los ministros de Salud, Daniel Gollán; de Seguridad, Sergio Berni, y de Producción, Augusto Costa; además del intendente local, Arturo Rojas.

Kicillof subrayó que "la verdad es que no hay un sistema de control en cada vacunatorio", y amplió la explicación señalando: "El que se inscribe como personal de salud hizo declaración jurada. Estamos vacunando a un ritmo de cerca de 28.000 personas por día". Luego se preguntó: "Ante un caso de alguien que falseó la declaración jurada, ¿qué se puede hacer? No podemos poner un fiscal. Es difícil controlar y chequear cuando hay que vacunar rápido. Entonces puede haber pasado que algunos se hayan hecho pasar por personal de salud y no fueron descubiertos".

Asimismo, comentó que "ahora empezamos con los docentes mayores de 60 años y que tienen comorbilidades. Deben inscribirse y consignar qué enfermedad preexistente tienen. Después deben llevar un certificado. ¿Y en los casos en que se fragúe el certificado, ponemos un tomógrafo, un cardiólogo, etc, para constatar en cada caso? La persona que está en el vacunatorio tiene como prioridad avanzar con la vacunación. Es difícil que se ponga a dudar y decida mandar gente de vuelta a su casa sin vacunar".

Refirió también que "hubo casos en pueblos del interior que para no desperdiciar dosis, que son cinco por unidad, a veces sumaron a personal no sanitario porque una vez que se descongela cada tubo, hay pocos minutos para que no se inutilice la vacuna".

.

De todos modos, admitió que "también hay situaciones de amiguismo, acomodo, cuando ya con la complicidad de alguien de adentro hay quienes se pueden colar. Eso hay que buscarlo y castigarlo, claramente".

Añadió que "hoy llevamos vacunados 192.000 trabajadores de salud. Espero que todos sean efectivamente eso, pero puede que algunos se hayan colado, y eso está muy mal".

Aseguró asimismo que "cuando haya denuncias de fraude se investigará y si es el caso que corresponde se difundirá", aunque recordó que existen leyes como la de protección de datos personales y la de secreto profesional que pueden limitar la publicación en determinados casos.

El éxito de la campaña provacuna

Por otro lado, el gobernador destacó como positivo que en estos días "estamos hablando más de vacunados que de infectados, y eso es un logro". Previamente, había recordado las numerosas críticas desde distintos sectores a la vacunación con la Sputnik V.

"Se dijo que la vacuna del Instituto Gamaleya, a la que se referían despectivamente como 'la vacuna rusa' -a diferencia de las otras que se las mencionaba por el nombre del laboratorio privado, y no por su país de origen- era mala, que no servía. Carrió dijo que era veneno, denuncio al Presidente por envenenamiento. No la escuché después decir que se equivocó".

"Decian que era un negocio de Cristina con Putin. También se dijo que era la vacuna trucha, de descarte, que se consiguió en las penumbras, que los argentinos eran conejillos de indias. Fue una campaña sistemática, progresiva, con la participación de referentes nacionales de la oposición. El objetivo era que fracasara la vacunación", reflexionó Kicillof.

Posteriormente, recordó que "me vacuné para concientizar, e invité a los intendentes. Muchos de ellos lo hicieron, y así les ganamos a los antivacuna. Hoy dia, todos se quieren vacunar, y está bien. Pero la vacuna es escasa".

.

"Los mismos que decían que esta vacuna era veneno ahora dicen que soy un vacunado VIP. Cambiaron porque la gente cambió y se quiso vacunar. Y en esto quiero reivindicar a varios intendentes oficialistas y opositores", añadió.

El mandatario provincial recordó que para poder vacunarse, dado que no es obligatorio, "hay que inscribirse en el sitio VacunatePba. Mucha gente aun no lo sabe". Asimismo, destacó que "el sitio nunca se cayó y hoy tiene más de tres millones de inscriptos".

Se levanta la restricción nocturna

Durante la conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Bianco primero, y el gobernador después, anunciaron que a partir de este fin de semana, ante la progresiva reducción de nuevos casos de Covid-19 registrada en las últimas semanas -de 4.500 diarios a principios de enero a 2.300 diarios en la última semana-, se levanta la restricción para el funcionamiento de bares y restaurantes y otras actividades entre la 1 y las 6 de la madrugada.

"Solo puede que queden vigentes restricciones de esa índole que hayan dispuesto los municipios para sus distritos", precisó Bianco.

En tanto, Kicillof ratificó que el próximo lunes "volveremos a presencialidad, la mayor posible, en las escuelas, con 4.150.000 alumnos de nivel inicial, primario y secundario".