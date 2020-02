Roberto Lavagna, el economista que Alberto Fernández tentó en más de una oportunidad para ser parte del gobierno, consideró que el Fondo Monetario Internacional no va a actuar para "resolver los problemas de la Argentina". Si bien "no es el mismo Fondo de antes -dijo- tampoco va a jugar absolutamente a favor de Argentina".

En diálogo con Radio con vos, Lavagna recordó que "en 2002 había dos actores: el gobierno argentino y el Fondo Monetario actuando en representación de los acreedores privados. Su función era garantizarle, a quienes tenían bonos del país que iban a cobrar en las mejores condiciones posibles. Hoy esto ha cambiado. El Fondo no representa más al sector privado".

"Ni es el mismo Fondo inflexible de antes, ni tampoco es que va a jugar a favor de la Argentina", @RLavagna en #YAQPA sobre el FMI. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) February 25, 2020

En tanto, el economista advirtió que el Fondo "no ha dicho nada sobre cuál es el aporte que va a hacer. Les pide a los privados a los que antes defendía que hagan un aporte, pero no han dicho qué harán ellos". Si bien el estatuto del Fondo contempla no hacer quitas, sí podría estirar los plazos, bajar los intereses y ayudar a la Argentina en la negociación con el Club de París, que "también complica mucho al país", confió.

"Ni es el Fondo durísimo de hace 15 años ni va a trabajar para resolver los problemas de Argentina", remarcó. Además, el ex ministro manifestó una de las principales disidencias que tiene con el actual gobierno: "Han puesto el centro de toda la atención en el tema deuda. Con eso hay que tener cuidado. Los temas de deuda son complicados, llevan tiempo", resaltó Lavagna.