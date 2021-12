La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI), Cristina Caamaño, hizo efectiva hoy la denuncia contra ex funcionarios del gobierno bonarense anterior por presuntamente planificar causas judiciales contra dirigentes sindicales.

La presentación fue realizada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.

Momentos antes de radicar la denuncia, Caamaño aseguró que los videos que presentó de funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal dejan en evidencia la existencia de una mesa judicial en la provincia de Buenos Aires que buscaba "ponerse de acuerdo para destruir el movimiento sindical".



Aunque la interventora de la AFI aclaró que "es la justicia la que debe determinar la figura de delito que se le adjudica a los funcionarios", opinó a título personal que se trata de "una mesa judicial en la que buscaban ponerse de acuerdo para destruir al movimiento sindical".

Al referirse al material que encontraron dentro de la AFI, al hacer una limpieza de los discos duros, Caamaño precisó que "los videos muestran esta reunión del 15 de junio de 2017, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires armada por la mafia de Vidal".Según pudo establecerse, de ese encuentro participó el entonces ministro de Trabajo bonaerense (), el ministro de Infraestructura () y el ex subsecretario de Justicia de la provincia (), además de un senador (), el intendente de La Plata () y cinco empresarios, entre otras personas.Caamaño recordó el caso de espionaje ilegal en el que ya está involucrado el anterior gobierno nacional, tras lo cual estimó que "con esta mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, no se pueden disfrazar de nada para voltearla", en función de que "no solamente está la filmación sino las declaraciones de lo que estaban hablando".

De modo contundente, la funcionaria relató que "hablan de una Gestapo para terminar con los gremios, eso dice el que era ministro de Trabajo, es como un médico que diga que quiere matar a los pacientes, o un maestro que no quiera enseñar a escribir o a leer, es todo lo que está mal lo que se habla en esa reunión".



"La Justicia lo tiene que determinar pero aparentemente Vidal tiene responsabilidad en esto, ya que, si sus ministros están haciendo semejante reunión, es difícil que la gobernadora no lo sepa", evaluó posteriormente.



Los videos que se dieron a conocer hoy muestran a los funcionarios y empresarios en una reunión en la sede del Banco Provincia, en donde los funcionarios indicaban "que tenían una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por Nación y Provincia", para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción.