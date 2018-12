La CGT cierra el año con un pedido formal al Ministerio de Trabajo y Producción: fijar un nuevo valor del salario mínimo. "Es una vergüenza que haya quedado en un 25% a junio 2019", dijo Héctor Daer, líder de la central obrera. Desde el Ejecutivo, en tanto, confirmaron que no recibieron la solicitud aunque destacaron que "como toda propuesta, va a ser analizada".

Un lejano miércoles 8 de agosto se reunieron, en el aquel entonces Ministerio de Trabajo -ahora Secretaría-, el ex titular de la cartera, Jorge Triaca, líderes de la CGT y representantes de las cámaras empresarias. Ante la falta de acuerdo, un laudo llevó la pauta del mínimo salarial -trabajador soltero sin hijos- a $12.500, lo que equivale a un aumento del 25%.

"Los montos serán actualizados en cuatro tramos, 7% a partir de septiembre, 6% a partir de diciembre, 6% a partir de marzo de 2019 y un 6% a partir de junio del próximo año", detalló Trabajo. Sin embargo, para Daer "es una vergüenza que el salario mínimo haya quedado en un 25% a junio 2019, cuando la inflación de este año es mucho mayor. Es urgente reabrir esa instancia y discutir el piso del salario".

Es por eso que ayer enviaron una carta a Dante Sica -ministro de Trabajo y Producción-, firmada por Daer y Carlos Acuña, mediante la cual piden "convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a fin de fijar un nuevo valor del Salario Mínimo".

El escrito solicita que "todos los trabajadores puedan tener un ingreso mínimo que le asegure el acceso a una canasta básica". Es decir, $25.000. Asimismo, según el Indec, la Canasta Básica Alimentaria -aquella que mida los ingresos que necesita una familia tipo para no caer en la indigencia- avanzó un 4% para ubicarse en los $10.122.

"Desde agosto -detalla la carta- la inflación no solo no ha decrecido, si no que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales". En comunicación con Crónica, desde el Ministerio apuntaron que no habían recibido la carta y agregaron: "El ministro Sica mantiene un diálogo fluido con todos los dirigentes. Como todas las propuestas que realizan los dirigentes tanto del sector trabajador como del sector empresario, va a ser recibida y analizada".

Mediante su cuenta personal de Twitter, el líder de Sanidad y actual secretario general de la CGT, dijo que "perder tiempo con reformas a pedido del FMI que sólo empeoran la situación de los trabajadores, es ir directo al fracaso".