La Dirección Nacional Electoral negó este martes que exista un error en la carga de datos del recuento provisorio en la provincia de Buenos Aires y aclaró que la ley establece que "sólo se tomen en cuenta los votos válidos positivos" para verificar qué fuerzas "superan el 1,5 por ciento necesarios para pasar a la elección general".



"Para poder participar en la elección general, los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales, deberán obtener como mínimo el 1,5% de los votos positivos válidamente emitidos (es decir sin contar los votos en blanco), aún en el caso de la lista única", explicaron desde el organismo.



La aclaración se dio después de que trascendiera de fuentes peronistas que "por un error en la carga de datos, el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, había obtenido en las PASO el 52,53 % de los votos en lugar del 49,34 %" que figura en la página web oficial de la provincia de resultados provisorios.



Siguiendo ese criterio, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal había obtenido el 34,6% de los votos en lugar del 32,56.



Una fuente del partido justicialista explicó que en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la ley nacional, el porcentaje de votos debe determinarse sobre "los votos positivos válidamente emitidos", es decir sin tener en cuenta los blancos, nulos y recurridos.



De acuerdo al escrutinio provisorio, en la provincia de Buenos Aires votaron 9.353.011 personas, de las cuales hubo un total de 8.785.179.



Sin embargo, desde la Dirección Nacional Electoral informaron que "la ley estipula que no se contabilicen los votos en blanco para ver qué fuerzas pasaron el umbral del 1,5%. Pero eso no significa que haya que contar necesariamente los votos válido positivos para dar los porcentajes".



"La Ley de la provincia de Buenos Aires guarda silencio respecto a esto. Ahora, si vos queres defenderte diciendo que aplicaste ese criterio para saber quién podía pasar de la categoría de precandidato a candidato, que para eso son las PASO, está bien", explicó Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos.



"Pero vamos a convenir que lo que se buscó instalar no es que el Frente de Todos transformaba a Kicillof de precandidato a candidato, lo que se buscó instalar es que sacó el 49% y no 52% de los votos. Es un buen atajo para defender tu inocencia, pero la tergiversación informativa existió", detalló Landau.



Sobre esto, voceros de la Dirección Nacional Electoral argumentaron que "no es correcto decir 'Axel no sacó el 49, sacó el 52'. Es válido decir que sacó el 49% del total de votos y el 52% de los válidos positivos", precisaron las fuentes.



"Pero como cada provincia tiene una ley de PASO particular, en la pagina web se aclaró cuál es el criterio utilizado", explicaron.



"Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 CEN). Porcentajes de las agrupaciones políticas expresadas sobre votos válidamente emitidos", se lee en el pie de página de la web.

La Ley Provincial 14.086 de Elecciones Primarias, Simultáneas y Obligatorias, a la que se hace referencia, en el articulo 10 establece que "para poder participar en la elección general, los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales, deberán obtener como mínimo el uno y medio por ciento (1,5%) de los votos positivos válidamente emitidos, aún en el caso de lista única".